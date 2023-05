Marciano Vink walgt van interview met huilende Kik Pierie: ‘Dit is echt...’

Zondag, 21 mei 2023 om 17:29 • Mart van Mourik

Marciano Vink is niet onder de indruk van het emotionele interview van Kik Pierie. Zondagmiddag wist Excelsior zich dankzij een 3-0 overwinning op Fortuna Sittard te verzekeren van handhaving in de Eredivisie, en dat maakte veel los bij de van Ajax gehuurde centrumverdediger. Na afloop van het gewonnen duel verscheen Pierie zichtbaar aangeslagen voor de camera van ESPN, en dat vindt Vink nogal ‘overdreven’.

“Ik weet het even niet... Ik heb zo lang op dit moment gewacht”, vertelde een stamelende Pierie aan verslaggever Milan van Dongen. “Ik heb de laatste jaren zó veel pech gehad met blessures. Ik heb zó hard gewerkt om naar dit soort momenten toe te leven. Het heeft zó lang geduurd. En nu is het eindelijk gelukt. Ik ben zo blij, zo blij! Dit was een kampioenswedstrijd en ik ga hier heel erg van genieten. Meer kan ik er nu eigenlijk niet over zeggen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pierie probeerde zich vervolgens toch meer uiten. “Dit is waar je het voor doet en dit is waarvoor ik al die revalidaties door ben blijven gaan. Dit is waarom ik niet heb opgegeven. Ik heb hier heel erg van gedroomd. Ik heb gehoopt dat het zou lopen zoals vandaag, en bovendien maakte ik ook nog de bevrijdende 1-0. Het gevoel dat door me heen ging is zo ontzettend mooi. Dit is geweldig; we gaan dit echt volle bak vieren. Ik ben nu gewoon weer voetballer”, aldus de stopper.

Vink kijkt met gefronste wenkbrauwen naar het interview van Pierie, die in totaal zes wedstrijden in actie kwam namens Excelsior. “Pieri doet een Weghorstje. Het gevoel bij hem... net een beetje too much. Je hebt gewoon een half seizoen bij Jong alle wedstrijden gespeeld? Zeg maar een beetje jonge talenten tegenhouden? Zodat hij daar zijn wedstrijden kon spelen. En dan kom je bij Excelsior en raak je heel lullig geblesseerd. Ik snap dat je revalideert... Maar haal hier gewoon Redouan El Yaakoubi voor de camera. Maar goed, iedereen wil zijn momentje en Kik Pierie wilde ook zijn momentje denk ik. Ik vond het vrij overdreven hier”, besluit Vink.