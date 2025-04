Marciano Vink voorspelt grote transfer in de Eredivisie: 'Hij is niet meer te behouden'

Igor Paixão is bezig aan zijn laatste maanden bij Feyenoord. Dat voorspelt analist Marciano Vink in Voetbalpraat op ESPN. Volgens de voormalig Ajacied is de 24-jarige Braziliaan na dit seizoen niet meer te behouden.

Feyenoord rekende woensdagavond, wederom dankzij Paixão, af met FC Groningen (4-1 winst). De uitblinkende vleugelflitser was in De Kuip tweemaal trefzeker.

“Er staat onderhand geen maat op”, begint Vink zijn lofzang over Paixão. “Hij scoort vanuit de dribbel, met een afstandsschot, al liggend... Alsof hij op het strand ligt!”

Dit seizoen speelde Paixão al 40 officiële wedstrijden namens Feyenoord. De rechtspoot was daarin goed voor 14 doelpunten en 15 assists.

Hoewel Paixão tot medio 2029 vastligt in De Kuip, denkt Vink dat de supporters van Feyenoord nog maar even van de aanvaller kunnen genieten. “Ik denk dat hij op weg is naar een mooie transfer. Hij is aan het einde van het seizoen niet meer te behouden.”

Vink vergelijkt Paixão met Luis Sinisterra, die een aantal jaar geleden schitterde in het shirt van Feyenoord. “Sinisterra had in het begin ook moeite. Toen had hij op een gegeven moment zijn draai gevonden en was hij ook niet meer te houden.”

“Ik denk dat Paixão dezelfde weg gaat bewandelen. Dit zijn spelers die van niets iets kunnen maken”, besluit Vink.