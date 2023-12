Marciano Vink schrikt van PSV`er: ‘Onthutsend slecht, Bosz was ziedend’

Marciano Vink is niet te spreken over het spel dat Johan Bakayoko op de mat legde tegen sc Heerenveen. De buitenspeler won weliswaar met PSV met 2-0 van de Friezen, maar het ontbrak hem volgens de analist volledig aan werklust. “Het was schrijnend om te zien”, vindt Vink.

“Omdat je een kwalitatief sterke groep hebt, hield ik er rekening mee dat die spelers elkaar scherp zouden houden”, zo vertelt Vink tijdens de uitzending van Dit was het Weekend. “Het lijkt me dat iedereen een klein beetje bang is om zijn plek te verliezen als hij niet scherp is.”

“Je probeert scherpte in de groep te houden, maar nu vallen Lang en Lozano weg. Je hoopt dan dat PSV zó ver is dat de spelers gretig blijven en dat ze erbovenop blijven zitten.”

“Nu was Bakayoko tegen Heerenveen echt onthutsend slecht hoe hij wandelde en totaal geen idee had van wat er gebeurde. Het is schrijnend”, vervolgt Vink bij het programma van ESPN.

“Bij het drukzetten bleef hij een beetje hangen en hij keek niet eens naar de bal! Hij liet zijn tegenstanders zomaar weglopen.”

“Aan de overzijde vond ik Tillman overigens bijna net zo erg, al vond ik Bakayoko nog even iets erger. Zo flegmatiek. Je moet gewoon hard werken. Het drukzetten leek echt nergens op en ik denk dat Bosz hier ziedend om is.”

“Het is gewoon gemakzucht en dat zie je het snelste ook bij jonge spelers”, besluit de analist. “En al helemaal bij buitenspelers. Bakayoko was echt funest voor zijn team. Hij had geluk dat Heerenveen het geloof niet had om te winnen.”

