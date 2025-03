Marciano Vink: 'Ik vind het heel raar dat hij in de voorselectie van het Nederlands elftal zit'

Marciano Vink is verbaasd dat bondscoach Ronald Koeman ervoor heeft gekozen om Jerdy Schouten op te nemen in zijn voorselectie voor Oranje. Volgens de analist is het niveau van de middenvelder van PSV momenteel ‘best wel schrijnend’.

In De Eretribune op ESPN gaat het zaterdagavond over de vorm waarin PSV momenteel verkeert. “Ik weet nog dat we hier op 6 december zaten, tijdens de eclatante overwinning met 6-1 tegen Twente”, herinnert Mario Been zich nog.

“Toen dachten we dat dit PSV fluitend kampioen zou worden. Toen stonden ze negen punten voor op Ajax. En we weten allemaal wat er nu aan de hand is: ze staan er nu vijf achter. Dus dat zegt wel iets, ja.”

Volgens collega-analist Marciano Vink staat de mindere vorm van PSV niet los van de terugkeer van Jerdy Schouten en Joey Veerman. Beide middenvelders stonden in oktober en november aan de kant met respectievelijk een hamstringblessure en een liesblessure.

“Dan zie je dat er twee belangrijke spelers van PSV ineens wegvallen, en er staan anderen op”, aldus Vink. “Saibari en Mauro Júnior vulden het echt heel goed in. Toen kwam die fantastische periode voor de winterstop, waarin ze in zes wedstrijden achter elkaar 26 goals maakten en maar vijf tegengoals kregen. En PSV speelde echt goed tegen Twente en uit tegen Utrecht. Die jongens hebben zichzelf laten zien.”

“En na de winterstop komen die twee geblesseerden weer terug in de basis. Eerst Veerman tegen Heerenveen, nederlaag, en vervolgens Schouten erbij. Veerman is niet in de beste vorm, maar als ik naar Schouten kijk, qua omschakeling en het alles geven om een doelpunt te voorkomen, dan is dat best wel schrijnend.”

Veerman zit dan ook niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duel met Spanje. Schouten wel. “Dat vind ik eigenlijk best raar”, aldus Vink. Presentator Jan Joost van Gangelen reageert daarop door te zeggen dat Schouten de enige back-up voor Frenkie de Jong is, maar daar is Vink het niet mee eens: “Je hebt toch Gravenberch?”.