Marciano Vink gelooft zijn ogen niet bij Ajax - Sparta: 'Ongelooflijk! Wat gaat er in zijn hoofd om?'

Matheus baarde een hoop opzien in de slotfase bij Ajax - Sparta (1-1). Bij een 0-0 stand pakte de doelman van Ajax een terugspeelbal op, waar de 0-1 van Mohamed Nassoh uitkwam. Marciano Vink kan de actie van Matheus maar nauwelijks bevatten, zo blijkt bij ESPN.

In de hectische slotfase speelde Steven Berghuis de bal terug op zijn doelman, die tot iedereens verbazing de bal in zijn handen pakte. Het leverde een indirecte vrije trap op, waaruit Sparta op voorsprong kwam. Youri Regeer redde daarna op de valreep een punt.

“Ongelooflijk! Ik weet niet wat er in hem omging”, reageert Vink direct na afloop van de wedstrijd. “Hij vergiste zich blijkbaar.” Matheus leek direct na het fluitsignaal van arbiter Rob Dieperink te gebaren dat Nassoh de bal nog toucheerde, maar daar bleek geen sprake van.

“Het kan zijn dat je zo in de wedstrijd zit, de bal zo snel mogelijk weer naar voren wil krijgen, dat je dat even vergeet. Dit is natuurlijk gewoon een terugspeelbal. Wat wil je dat ik er verder over zeg?”

Vervolgens worden de beelden getoond van de vrije trap. “Had hij die ook niet kunnen hebben?”, vraagt Vink zich af. “Dit is toch zijn hoek of zie ik dat verkeerd? Dit vind ik gewoon een keepersfout.”

Vervolgens komt doelpuntenmaker Nassoh ook voor de camera van ESPN. “Hij (Matheus, red.) maakte net een stapje naar de andere kant. Het is ook moeilijk voor hem. Veel spelers, hij ziet de bal niet. Ik kon net een gaatje vinden.”

“Ik had het meteen door (dat het een terugspeelbal was, red.)”, vervolgt Nassoh. “De bal kwam door mijn benen, dus ik raakte hem echt niet. Hij pakt de bal in zijn handen, dus het is duidelijk.”