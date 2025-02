Marciano Vink geeft zoon Skye via X een cijfer na maken van eerste doelpunt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor ESPN-analist Marciano Vink, die trots is op zijn achttienjarige zoon Skye.

Skye Vink maakte maandagavond tegen Excelsior (3-2 winst) zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. De Amsterdammer stormde op het doel van de Kralingers af, om doelman Calvin Raatsie vervolgens koelbloedig te verschalken.

Op X vraagt ESPN aan analist Marciano Vink welk cijfer hij aan het doelpunt geeft. “Een dikke 10 natuurlijk”, aldus de trotse vader. De winnende goal van Skye leverde Jong Ajax drie punten op in de Keuken Kampioen Divisie.

Na afloop was de jonge spits erg tevreden. “Of ik euforisch ben? Ja. Als je veel op de bank moet zitten en het vaak moet hebben van invalbeurten, dan is dit een droomscenario.”

“Dit is wat ik kan. Ik kan in de spits staan, maar als ik op tien sta is dit een beetje mijn ding. Eroverheen klappen en naar die goal toe. Eigenlijk perfect dit. Ik ga hem nog een stuk of vijftig keer terugkijken”, aldus Vink.

Vink werd dit seizoen definitief overgeheveld naar Jong Ajax. In het Amsterdamse beloftenelftal moet de jonge spits het tot dusver vooral doen met korte invalbeurten. Momenteel staat Vink op negentien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Vink krijgt de vraag hoe hij zijn eerste doelpunt gaat vieren. “Misschien lekker eten of zo, ik weet het niet... Nee, overmorgen weer trainen. Gewoon weer hup, de volgende en dan weer scoren.”