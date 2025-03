Marciano Vink doet opmerkelijke ontboezeming over Ajax-trainer Farioli

Kenneth Perez en Marciano Vink buigen zich op verzoek van ESPN over de aanstaande topper tussen PSV en Ajax. Met name Perez vindt het heel knap wat trainer Francesco Farioli allemaal teweeg heeft gebracht bij de koploper uit Amsterdam.

Mocht Ajax kampioen worden, dan behoort tot in de optiek van Perez in de top drie van meest verrassende kampioenschappen in de Eredivisie. ''Qua club niet natuurlijk. Qua situatie van de laatste anderhalf of twee jaar is het zeer verrassend.''

''Ik had nooit kunnen bedenken dat een ommekeer zo snel zou kunnen gebeuren. Ze zijn er nog niet als club, maar dat ze uitstekende resultaten hebben geboekt is wel duidelijk'', voegt Perez daaraan toe. Vink is minder onder de indruk van de opmars van Ajax dit seizoen.

''Ze hebben er zes of zeven hele goede spelers bijgekregen. Dat zijn bijna allemaal internationals. Het feit dat PSV een veel betere selectie hoort te hebben en het zo weggeeft, dat vind ik de enige verrassing. Dat heeft niet zozeer met Ajax te maken, maar meer met PSV'', verwijst de analist naar de dramatische reeks van de Eindhovenaren na de winterstop.

''PSV heeft individueel gezien veruit de beste selectie denk ik'', neemt Perez het gesprek weer over. ''Dat dachten we allemaal. Misschien zijn ze wel helemaal niet zo goed individueel als we dachten.''

''Dat vind ik wel'', countert Vink, die enorm opkijkt van de neerwaartse spiraal waarin PSV terechtkwam. ''In elke analyse en uitzending dachten we: die gaan freewheelend naar het kampioenschap.''

Ajax heeft dus de beste papieren voor de titel, al heeft Perez zo zijn bedenkingen bij Farioli. ''Voor de lange termijn geloof ik er niet zo in''. Vink vindt het heel knap wat de Italiaanse trainer doet bij Ajax. ''Ik had nog nooit van Farioli gehoord als ik eerlijk ben. Hij heeft vriend en vijand verbaasd.''