Marca publiceert slechtste elftal van het EK: Ronaldo en Lukaku in de aanval

De Spaanse sportkrant Marca heeft zijn versie van het slechte elftal van het EK gepubliceerd. Onder meer Cristiano Ronaldo en Romelu Lukaku maken deel uit van het team.

Dominik Livakovic staat onder de lat. De Kroatische sluitpost moest in drie wedstrijden liefst zes tegendoelpunten slikken. Na de 3-0 nederlaag tegen Spanje volgden een 2-2 gelijkspel tegen Albanië en een remise tegen Italië (1-1). Kroatië werd dan ook uitgeschakeld in de groepsfase.

In de defensie is er plek voor twee Italianen: Giovanni Di Lorenzo en Gianluca Mancini. De twee maakten deel uit van, volgens Italiaanse media, een van de slechtste nationale teams ooit. Di Lorenzo werd in de openingsfase tegen Spanje zoek gespeeld door Nico Williams. Di Lorenzo en Mancini werden met Italië in de achtste finale uitgeschakeld door Zwitserland (2-0).

Andreas Christensen vormt het centrum met Mancini. De Deen haalde zijn niveau van bij FC Barcelona niet en wist zich met Denemarken ternauwernood door de groepsfase te vechten. Duitsland bleek in de achtste finale te sterk (2-0). Oleksandr Zinchenko, de beoogd leider van Oekraïne, is de linksback in het elftal. Hij was slechts invaller in de laatste groepswedstrijd tegen België (0-0).

Het middenveld wordt gevormd door John McGinn, Sergej Milinkovic-Savic en Dominik Szoboszlai. Van de drie middenvelders werd vooraf een voortrekkersrol verwacht bij respectievelijk Schotland, Servië en Hongarije, maar zij slaagden daar niet (genoeg) in.

De aanval bestaat uit Dusan Vlahovic (Servië), Lukaku (België) en Ronaldo (Portugal). Vlahovic wist zijn status als sterspeler niet waar te maken en begon in het cruciale duel met Denemarken zelfs op de bank.

Lukaku vond driemaal het net, maar al zijn treffers werden afgekeurd. Tweemaal wegens buitenspel, eenmaal wegens hands van Loïs Openda. Lukaku miste daarnaast de nodige kansen. Ronaldo begon ieder EK-duel in de basis, maar wist niet te scoren. In de achtste finale tegen Slovenië miste hij bovendien in de verlenging een strafschop. Ook wist de superster met zijn spel het verschil niet te maken.

Het slechtste EK-elftal volgens Marca: Livakovic; Di Lorenzo, Mancini, Christensen, Zinchenko; McGinn, Milinkovic-Savic, Szoboszlai; Vlahovic, Lukaku, Ronaldo.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties