Marc Overmars moet werk bij Royal Antwerp per direct neerleggen

Marc Overmars mag zijn huidige functie als technisch directeur van Royal Antwerp FC voorlopig niet meer uitvoeren, zo bevestigt zijn woordvoerder Frank Neervoort aan De Telegraaf. De vijftigjarige leidsman uit Ernst heeft te horen gekregen dat zijn nationale schorsing vanwege grensoverschrijdend gedrag (in zijn tijd bij Ajax) met onmiddellijke ingang wereldwijd wordt doorgevoerd. Het nieuws werd eerder op de dag al gebracht door het NRC.

Het NRC heeft dinsdag via de mail contact gehad met de FIFA, zo valt te lezen op de website van de ochtendkrant. De wereldvoetbalbond laat weten dat de nationale straf die Overmars kreeg voor grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd als technisch directeur bij Ajax mondiaal wordt overgenomen.

Daardoor zal Overmars voorlopig niet actief zijn in Antwerpen, waar hij tot medio 2026 vastligt. Half november werd de voormalig Ajacied door het ISR (Instituut Sportrechtspraak) voor twee jaar geschorst vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag in Amsterdam, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dit had echter weinig invloed op zijn huidige werkzaamheden, daar hij in België actief is. Doordat de FIFA de straf per direct wereldwijd overneemt, moet Overmars nu wel een jaar op de blaren zitten.

De KNVB heeft, volgens de normale procedure, de nationale uitspraak van de tuchtcommissie overgedragen aan de FIFA. Overmars is niet in beroep gegaan tegen zijn straf in Nederland, waardoor het enkel nog aan de wereldvoetbalbond was of de schorsing mondiaal zou worden overgenomen.

Een woordvoerder van de FIFA verklaart nu aan het NRC dat dat inderdaad is gebeurd. “De FIFA kan bevestigen dat naar aanleiding van een verzoek van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), de tuchtcommissie van de FIFA heeft besloten om de sanctie die door de KNVB is opgelegd aan de heer Marc Overmars wereldwijd van kracht te laten zijn.”

Wat nog niet duidelijk is, is wanneer de schorsing precies ingaat en of Overmars in beroep kan gaan. Volgens het NRC reageerde de FIFA niet meer op die vragen. De ochtendkrant heeft ook Antwerp benaderd voor een reactie, maar de Belgische topclub was dinsdagmiddag nog niet op de hoogte van de uitspraak.

Woordvoerder Overmars

Neervoort, de woordvoerder van Overmars, heeft tegenover De Telegraaf een korte reactie gegeven op de berichtgeving van het NRC. Volgens Neervoort gaat zijn cliënt uit van een straf van tien maanden, aangezien de uitspraak van het ISR twee maanden geleden werd gedaan. Verder stelt Neervoort dat Overmars nog in beroep kan gaan tegen de mondiale straf. Of dat gaat gebeuren, is onbekend. De Telegraaf laat weten dat kamp-Overmars woensdag online nog met een uitgebreide reactie komt.

