Marc Overmars een jaar geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag

Donderdag, 16 november 2023 om 13:16 • Wessel Antes • Laatste update: 13:55

Marc Overmars heeft een jaar schorsing opgelegd gekregen vanwege grensoverschrijdend gedrag, zo is donderdag te lezen in de definitieve uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De technisch directeur van Royal Antwerp krijgt tevens een voorwaardelijke schorsing van een jaar, met een proeftijd van twee jaar. Overmars krijgt de schorsing vanwege zijn gedrag gedurende zijn lange periode als bestuurder bij Ajax.

De uitspraak heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden van Overmars in België, maar betekent dat de voormalig Ajacied in het komende jaar niet aan de slag mag bij de KNVB of organisaties die aan de Nederlandse voetbalbond verbonden zijn. Overmars is sinds maart 2022 in dienst bij Antwerp, voor wie hij dus wel mag blijven werken. Met de uitspraak van het ISR is het onderzoek naar Overmars donderdag definitief afgerond.

In het onderzoek van het ISR valt de conclusie te lezen dat Overmars zich in zijn functie als technisch directeur bij Ajax (tussen 2012 en 2022) niet heeft gehouden aan de regel dat hij zich ‘onthoudt van seksuele intimiteiten via welke communicatiemiddelen dan ook'. Ook heeft Overmars het reglement ‘Seksuele Intimidatie’ overtreden. De schorsing is donderdag per direct ingegaan.

In de zoektocht naar een gepaste straf heeft de tuchtcommissie meegenomen dat de zaak rondom Overmars veel publiciteit heeft gekregen, waardoor de in Ernst geboren bestuurder ‘beschadigd’ zou zijn. Op arbeidsterrein is dat overigens niet gebleken, daar Overmars een aantal maanden na zijn ontslag bij Ajax een nieuwe kans kreeg bij de Belgische topclub uit Antwerpen.

Wel neemt het ISR Overmars kwalijk dat hij zich langere tijd schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, iets dat de technisch directeur zelf eerder al verklaarde. Met zijn gedrag heeft Overmars volgens de tuchtcommissie meerdere keren in strijd gehandeld met het reglement ‘Seksuele Intimidatie’.

"Van Overmars had, gelet op zijn functie als statutair bestuurder en feitelijk leidinggevende binnen de organisatie van Ajax, verwacht mogen worden dat hij zich bewust was geweest van de voorbeeldfunctie die hij had en dat hij zich van dergelijk gedrag had onthouden", aldus het ISR. "Ook wanneer hij meende dat het geschiedde op basis van wederkerigheid en vrijwilligheid."

Antwerp zelf heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van het ISR, al is het nog maar de vraag of the Great Old dat überhaupt van plan is. De clubleiding heeft Overmars bij zijn aanstelling in genade aangenomen en verwacht niet dat hij in België opnieuw de fout ingaat.