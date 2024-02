Manchester United zet alles in het werk om te verlengen met ‘cruciaal onderdeel’

Manchester United werkt er hard aan om het contract van Kobbie Mainoo te verlengen. De club heeft volgens Fabrizio Romano een voorstel klaarliggen voor de middenvelder. De eerste gesprekken tussen United en Mainoo en zijn entourage hebben al plaatsgevonden.

De achttienjarige Mainoo kent dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Manchester United. De middenvelder staat de laatste weken in de basis in de Premier League en stal onlangs de show in de krankzinnige slotfase tegen Wolverhampton Wanderers.

Na de gelijkmaker in blessuretijd van the Wolves bezorgde Mainoo Manchester United de zege na een schitterende individuele actie. Het was de eerste treffer van Mainoo in de Premier League.

United weet dat het een toptalent aan boord heeft en het is dan ook bereid om diep in de buidel te tasten. Romano schrijft dat Mainoo wordt gezien als een 'cruciaal onderdeel' in het toekomstproject van de club. Daar zou een flinke salarisverhoging logischerwijs deel van uitmaken.

Mainoo ligt nu nog vast tot medio 2027, met een optie voor de club om het contract met nog een jaar te verlengen. Hoewel er gezien de lengte van zijn contract geen haast lijkt te zijn om te verlengen, wil de club zijn contract beter laten verhouden met zijn rol als basisspeler.

Ook zondag, tegen West Ham United (3-0 winst), speelde Mainoo een uitstekende wedstrijd. De jongeling kon na afloop rekenen op lof van Manchester United-iconen Roy Keane en Gary Neville. Zo stelde Keane: “Hij is een intelligente voetballer, die de top kan halen. Hij moet nog veel leren, maar hij maakt echt een goede kans.”

Neville was lovend over manager Erik ten Hag. “Ik heb me hard gemaakt voor de komst van Sofyan Amrabat, maar Ten Hag wilde voor Mainoo’s blessure aan het begin van het seizoen helemaal geen extra middenvelder. Ten Hag had vanaf het begin vertrouwen in Mainoo. Hij heeft zowel de kwaliteit als het temperament om in dit soort wedstrijden te spelen. Hij is een ster”, besloot Neville.

