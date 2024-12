'Manchester United wil profiteren van onvrede en praat met peperdure oude bekende van Rúben Amorim'

Nuno Mendes (22) en diens werkgever Paris Saint-Germain bevinden zich in een impasse. De Parijzenaren zouden graag het contract van de Portugese verdediger openbreken, zo weet RMC Sport. Mendes staat daar niet onwelwillend tegenover, maar vindt de gedane aanbieding geen correcte weerspiegeling van zijn status bij de club. Het gevolg: Engelse kapers op de Franse kust.

De onderhandelingen lopen dusdanig stroef dat Mendes zichzelf al in een ander shirt ziet spelen. De interesse van andere clubs laat hem allerminst koud.

Volgens de laatste berichtgeving heeft Manchester United zich reeds gemeld in Parijs. The Red Devils zien in Mendes de perfecte invulling voor de linkervleugel, de positie waarmee trainer Rúben Amorim al sinds zijn aanstelling op Old Trafford worstelt.

United bracht naar verluidt zelfs al een eerste bod uit, maar PSG reageerde allerminst ontvankelijk. De Goliath van de Ligue 1 wil niets weten van een (winters) vertrek van de aanvallend ingestelde linkerwingback en verwijst alle biedingen naar de prullenbak.

PSG hoopt het medio 2026 aflopende contract van Mendes nog altijd open te breken en te verlengen. Tegelijkertijd lonkt voor de Portugees met Angolese roots een hereniging met de keuzeheer met wie hij eerder prettig samenwerkte bij Sporting Portugal, in de persoon van Amorim.

Onder Luis Enrique is Mendes bij PSG niet volledig verzekerd van een basisplek. Zonder dit seizoen geschorst of geblesseerd te zijn geweest, miste de vleugelverdediger al zeven wedstrijden, al was hij in de zes Champions League-wedstrijden steevast van de partij als basisklant.

In de zomer van 2022 transfereerde Mendes voor een slordige veertig miljoen euro van Sporting naar PSG. Inmiddels wordt zijn marktwaarde geschat op zo'n vijfenvijftig miljoen euro.