Manchester United heeft wederom een nederlaag moeten incasseren in de Premier League. Op Old Trafford ging de ploeg van Ruben Amorim met 0-2 onderuit tegen West Ham United. Manchester United staat nu zestiende in de Premier League.



Via Amad Diallo was Manchester United in de openingsfase dichtbij een treffer, maar zijn schot werd gepareerd door de doelman. Meer dan dat gebeurde er ook niet in het eerste deel van de eerste helft.



In de 26e minuut kwamen the Hammers op een 0-1 voorsprong. Tsjechische middenvelder Tomas Soucek liep een lage harde voorzet van Mohammed Kudus binnen en tekende zo voor de openingstreffer.



In het tweede bedrijf kwam het enige gevaar van Manchester United wederom van Diallo. Hij werd aangetikt in de zestien, maar de scheidsrechter vond het te licht voor een penalty. Mason Mount schoot in diezelfde aanval recht op de doelman af.



Na 58 minuten spelen verdubbelde West Ham de voorsprong. Manuel Ugarte gaf de bal heel dom weg aan voormalig Manchester United-speler Aaron Wann-Bissaka. De back gaf vervolgens voor op Jarrod Bowen, die er 0-2 van maakte.



Na de 0-2 probeerden the Red Devils nog wel iets terug te doen, maar Alphonse Areola stond telkens in de weg voor Manchester United.