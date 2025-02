'Manchester United overweegt pikante transfer in de zomer van 2025'

Manchester United ziet in Liam Delap de ideale spits voor de toekomst. The Red Devils willen de 22-jarige aanvaller van Ipswich Town, die tussen 2019 en 2024 onder contract stond bij stadsrivaal Manchester City, komende zomer naar Old Trafford halen.

Jarenlang was Delap het grote talent in de jeugdopleiding van Man City. Na een aantal teleurstellende uitleenbeurten aan Stoke City, Preston North End en Hull City werd hij afgelopen zomer definitief verkocht.

Ipswich betaalde ruim 17 miljoen euro aan Man City om Delap tot medio 2029 te contracteren. Op Portman Road is de Engelsman uitgegroeid tot een uitstekende spits in de Premier League.

In 25 officiële wedstrijden namens Ipswich was Delap al negen keer trefzeker. Daarnaast gaf de rechtspoot twee assists. Volgens The Athletic overweegt Man United een pikante poging om Delap te strikken.

De Engelse club heeft geaccepteerd dat Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) momenteel te duur is en hoopt enigszins goedkoop toe te kunnen slaan wanneer Ipswich degradeert.

In Engeland gaat het gerucht dat Man City het jeugdproduct voor zo’n 48 miljoen euro kan terugkopen van Ipswich. Men vraagt zich af wat the Citizens met die terugkoopclausule van Delap gaan doen, daar Chelsea ook interesse heeft.

Delap stond in totaal vijf jaar onder contract bij Man City. In zes officiële wedstrijden was de Engelse jeugdinternational eenmaal trefzeker.