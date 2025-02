Manchester United neemt zeer impopulaire maatregel: 'De club is moreel failliet!'

Manchester United neemt opnieuw een harde maatregel om de 'de financiële duurzaamheid van de club te verbeteren', zo bevestigt de Premier League-club in een officieel statement. Het concrete gevolg daarvan is dat er 150 tot 200 banen verdwijnen bij de club.

Sinds INEOS onder leiding van Sir Jim Radcliffe voor meer dan één miljard euro een belang van 27 procent in Manchester United nam, worden bij de club talloze kostenbesparende maatregelen genomen. Een aantal van die besluiten zijn de enorme stijging van ticketprijzen, het verlagen van ambassadeurssalarissen en liefdadigheidsfinanciering, evenals het beëindigen van een langdurige overeenkomst van twee miljoen euro per jaar met oud-manager Sir Alex Ferguson.

Afgelopen zomer werden al 250 personeelsleden ontslagen, nu maakt Manchester United bekend dat er nog eens 150 tot 200 banen worden geschrapt. De Engelse topclub zegt dat het besluit is genomen in een poging om een einde te maken aan vijf opeenvolgende jaren van verliezen en om weer winst te gaan maken.

Omar Berrada, de algemeen directeur van Manchester United, geeft een toelichting op het besluit. "We hebben de verantwoordelijkheid om Manchester United in de sterkste positie te brengen om te presteren met onze mannen-, vrouwen- en jeugdteams."

"We starten een breed scala aan maatregelen die de club zullen transformeren en vernieuwen. Helaas betekent dit dat we verdere potentiële ontslagen moeten aankondigen. We betreuren de impact op de getroffen collega's ten zeerste. Deze moeilijke keuzes zijn echter noodzakelijk om de club weer op een stabiele financiële basis te krijgen", aldus de directeur.

Manchester United-supporters noemen maatregel 'een schande'

Aanhangers van Manchester United reageren met afschuw op het clubbesluit. Mark Goldbrigde, presentator van fanmedium The United Stand, haalt op X vernietigend uit. "Sorry, maar dit is een schande voor de club", aldus Goldbridge.

"Manchester United heeft daadwerkelijk een verklaring afgegeven waarin ze zeggen dat het ontslaan van honderden mensen met een laag salaris het kopen van spelers in de toekomst rechtvaardigt. De besparing zal minimaal zijn vergeleken met wat de club aan rente over de schulden betaalt..."

Goldbridge wijst op de peperdure spelersselectie van de club. "Vier waardeloze spelers krijgen bij elkaar 50 miljoen euro per jaar. Wat is er van United geworden? Moreel failliet!"