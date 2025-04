Manchester United na sensationele comeback met goals in minuut 120 én 121 naar halve finale Europa League

Manchester United heeft zich na een sensationele wedstrijd geplaatst voor de halve finales van de Europa League. Nadat het heenduel in de kwartfinale in Lyon vorige week in 2-2 was geëindigd, stond het donderdag bij de return op Old Trafford na negentig minuten ook 2-2. In de doelpuntrijke verlenging kwam Lyon op een 2-4 voorsprong, maar Manchester United draaide het vervolgens helemaal om: 5-4. In de halve finale nemen de Engelsen het op tegen Athletic Club.

André Onana keerde terug onder de lat van Manchester United. De voormalig doelman van Ajax was afgelopen weekend nog buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de competitiewedstrijd tegen Newcastle United (4-1 nederlaag), wat niet los kon worden gezien van zijn zeer teleurstellende wedstrijd van vorige week tegen Lyon. De geblesseerde Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee ontbraken bij de thuisploeg, voor Noussair Mazraoui was er wél een basisplek.

In de tiende minuut kwam Manchester United op voorsprong. Nadat Alejandro Garnacho een pass van Bruno Fernandes uitstekend had meegenomen, gaf de Argentijn de bal laag voor en kon Manuel Ugarte scoren: 1-0.

Aan de andere kant van het veld werd Lyon ook regelmatig gevaarlijk, bijvoorbeeld via Paul Akouokou en Rayan Cherki. Maar steeds had Onana een antwoord. Namens Manchester United volleerde Bruno Fernandes een pass van achteruit op prachtige wijze op de lat.

Vlak voor rust werd het 2-0. Diogo Dalot troefde Nicolás Tagliafico af na een lange bal van achteruit en schoot via binnenkant paal raak. Zo stond het 4-2 over twee duels, en leken de Engelsen op rozen te zitten.

In de tweede helft speelde Manchester United een stuk zwakker, en Lyon juist beter. Dat leverde twintig minuten voor tijd dan ook de aansluitingstreffer op. Een afgeslagen vrije trap werd opnieuw voor het doel gekopt door Moussa Niakhaté, verlengd door Alexandre Lacazette en binnengekopt door Corentin Tolisso: 2-1.

En daar bleef het niet bij, want een paar minuten later stond het zelfs 2-2. Invaller Malick Fofana gaf de bal na een goede actie voor, Ainsley Maitland-Niles legde terug en Tagliafico scoorde. Onana tikte de bal nog weg, maar deed dat pas achter de doellijn. Zo was alles weer in balans, en moest verlenging uitkomst gaan bieden. Overigens speelde Lyon die verlenging met een man minder: vlak voor tijd kreeg Tolisso zijn tweede gele kaart.

In die verlenging zette Cherki de bezoekers op een 2-3 voorsprong, met een mooie streep vanaf de rand van het strafschopgebied. Na een overtreding van Luke Shaw op Fofana leek Lacazette het duel definitief te beslissen, door de toegekende penalty te benutten: 2-4.

Ineens gaf Manchester United vervolgens gas. Na een overtreding op Casemiro benutte Bruno Fernandes de toegekende penalty (3-4) en Kobbie Mainoo leek beide teams naar een strafschoppenserie te schieten: 4-4. Een minuut later werd het wonder van Old Trafford echter ook nog voltrokken. Harry Maguire kopte een voorzet van Casemiro in de lange hoek, en deed het stadion ontploffen.