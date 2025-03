Manchester United-manager Amorim ziet blessurelijst groeien in aanloop naar cruciaal Europa League-duel met Real Sociedad

Ruben Amorim staat voor een puzzel in de achterste linie van Manchester United. Hij kan namelijk niet beschikken over twee verdedigers. Daarentegen sluiten Mason Mount en een andere middenvelder weer aan bij de selectie.

Op Carrington hield Manchester United-manager Amorim een persconferentie in aanloop naar de return van de achtste finale in de Europa League. In de Reale Arena speelden Real Sociedad en Manchester United vorige week met 1-1 gelijk.

Op Old Trafford moet de nummer veertien van de Premier League haar seizoen enigszins glans geven door zich te kwalificeren voor de kwartfinale van de Europa League. Amorim moet het daarbij opnieuw stellen zonder enkele belangrijke spelers.

Op woensdagochtend werd bekend dat Mount de groepstrainingen van the Red Devils zal hervatten. De middenvelder stond sinds 15 december, tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Manchester City (1-2), aan de kant met een hamstringblessure.

Het andere goede nieuws voor de Portugese oefenmeester is dat Manuel Ugarte weer van de partij is. De Uruguayaanse middenvelder liep een blessure op tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Fulham (1-1, 3-4 na strafschoppen). Hierdoor was Ugarte niet inzetbaar tegen Arsenal, maar lijkt hij tegen Sociedad weer bij de wedstrijdselectie te zitten.

Leny Yoro werd tijdens de rust tussen Manchester United – Arsenal (1-1) gewisseld vanwege een voetblessure. Voor hem komt de wedstrijd tegen de Spanjaarden te vroeg en is hij daarom niet inzetbaar voor Amorim.

Harry Maguire zal ook nog niet spelen. De Portugese manager verwacht dat de Engelse international aankomend weekend tegen Leicester City weer inzetbaar is. Aan de kant van Real Sociedad keren Martin Zubimendi, Álvaro Odriozola en Arsen Zakharyan weer terug in de selectie.