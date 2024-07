Manchester United maakt plannen voor nieuw stadion met enorme capaciteit

Manchester United denkt serieus aan het bouwen van een nieuw stadion. Dat meldt The Athletic. Dat nieuwe onderkomen zou plaats moeten kunnen bieden aan 100.000 mensen. Het huidige stadion, Old Trafford, heeft een capaciteit van iets minder dan 75.000.

Gezien de grote vraag naar tickets wil Manchester United graag een groter stadion. Daarbij zijn er twee opties: uitbreiden van het huidige stadion, of een nieuw stadion bouwen.

Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van the Red Devils, geeft de voorkeur aan het bouwen van een nieuw stadion. Dat heeft ermee te maken dat de club in geval van renovatie een ander tijdelijk onderkomen moet zien te vinden, of dat er minder geld binnenkomt omdat een deel van Old Trafford tijdelijk moet worden afgesloten.

Daarom zijn er serieuze plannen om een nieuw stadion te bouwen. Dat moet komen te staan op de grond die eigendom is van Manchester United, naast Old Trafford. Tijdens de bouwwerkzaamheden kan het team dan de thuiswedstrijden gewoon op Old Trafford blijven spelen.

De verwachting is dat de kosten voor het bouwen van een nieuw stadion boven de twee miljard euro zouden komen te liggen. Mocht uiteindelijk alsnog worden gekozen voor uitbreiding van het huidige Old Trafford, dan is de verwachting dat dat ongeveer de helft zal kosten.

Manchester United speelt z’n thuiswedstrijden al sinds 1910 op Old Trafford. In de tussentijd werd het stadion wel enkele keren gerenoveerd.

De bouw van een eventueel nieuw stadion duurt naar verwachting ongeveer zes jaar. Ratcliffe wil dat er voor het einde van dit jaar meer duidelijkheid is.

