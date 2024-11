Manchester United lijkt met nieuwe plannen vertrouwen in Zirkzee en Højlund kwijt te zijn

Manchester United is van plan zich te roeren op de winterse transfermarkt, zo meldt transfermarktexpert Florian Plettenberg woensdag op X. The Red Devils willen zich versterken in de spitspositie en op het middenveld, zo klinkt het.

Het is onduidelijk of de plannen er al langere tijd lagen om op zoek te gaan naar versterkingen of dat aanstaande manager Rúben Amorim al duidelijk heeft gemaakt nieuwe spelers te willen. Wie er concreet op het lijstje van de club staat, meldt Plettenberg niet.

Plettenberg weet in ieder geval zeker dat Manchester United in de winterse transferperiode een ‘betaalbare spits’ wil binnenhalen. De wens heeft mogelijk gevolgen voor de kansen van Joshua Zirkzee en Rasmus Højlund bij de club.

Op de persconferentie daags voor de Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki ging interim-manager Ruud van Nistelrooij kort in op een vraag uit de perszaal om Højlund te vergelijken met Sporting Portugal-spits Viktor Gyökeres, die dinsdagavond een hattrick maakte tegen Manchester City.

“Rasmus moet kalm blijven en in zichzelf geloven”, reageerde Van Nistelrooij. “Het is een jongen met enorme potentie en hij kan de wedstrijd in een split-second omgooien.”

Over Zirkzee deed Van Nistelrooij geen uitspraken, maar duidelijk is wel dat de Nederlander het moeilijk heeft bij Manchester United. In vijftien optredens kwam Zirkzee in totaal tot één goal en twee assists.

Verder lijkt Man United ook nog interesse te hebben in Leon Goretzka. De Duits international moet het middenveld versterken, maar de kans is niet groot dat Bayern München bereid is mee te werken aan een transfer.