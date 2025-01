'Manchester United in gesprek om Tyrell Malacia tot het einde van het seizoen te verhuren'

Benfica is concreet in de markt voor Tyrell Malacia, zo verzekert Record vrijdag. De Portugese topclub praat momenteel met Manchester United over het tot het einde van het seizoen huren van de linksback, die op Old Trafford geen basisplaats heeft.

De technische leiding van Benfica zit achter Malacia aan omdat Jan-Niklas Beste op weg is naar SC Freiburg en Álvaro Carreras de enige overgebleven linksback is. Het is niet bekend of Malacia een tijdelijk vertrek richting Portugal ziet zitten.

Voetbal International meldde onlangs dat Manchester United Malacia wil verhuren aan een club uit één van de vijf topcompetities in Europa. Dario Sevilla bracht donderdag naar buiten dat de Engelse grootmacht de Nederlander tijdelijk wil stallen bij Real Betis. De Spaanse club haalde eerder Antony op huurbasis binnen.

Malacia mag vertrekken bij Manchester United omdat de club met Patrick Dorgu (Lecce) een nieuwe linksback gaat presenteren. De Engelse club gaat naar verluidt tussen de 35 en 38 miljoen euro betalen voor de twintigjarige Deen.

Malacia keerde tijdens de eerste seizoenshelft terug van een slepende blessure, die hem liefst 517 dagen aan de kant hield. Dit seizoen staat de teller tot dusver op 316 minuten in 8 wedstrijden.

De voormalig Feyenoorder kreeg onder meer speeltijd in het uitduel met Arsenal in de derde ronde van de FA Cup. Desondanks lijkt manager Rúben Amorim de linksback voorlopig niet nodig te hebben op Old Trafford.

Volgens het Duitse Transfermarkt is Malacia nog altijd 15 miljoen euro waard. De negenvoudig international van het Nederlands elftal ligt nog tot medio 2026 vast op Old Trafford, met de optie voor nog een seizoen.