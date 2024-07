Manchester United gaat vol voor De Ligt én Branthwaite; Everton verbijsterd

Matthijs de Ligt én Jarrad Branthwaite staan nog altijd op het verlanglijstje bij Manchester United, zo meldt Manchester Evening News. Na de komst van Leny Yoro van Lille OSC wil de club het liefst nog twee centrumverdedigers aantrekken.

Yoro is alvast de eerste centrumverdediger die is aangetrokken door Manchester United. De onderhandelingen tussen the Red Devils en Lille, dat volgens bronnen van ESPN maximaal zeventig miljoen euro ontvangt, verliepen vrij soepel.

Dat kan niet gezegd worden van de onderhandelingen tussen Manchester United en Everton, dat twee aanbiedingen van the Mancunians voor Branthwaite naar de prullenbak verwees. Zowel het bod van minimaal 41,5 tot maximaal 51 miljoen euro als het bod van minimaal 53,5 miljoen tot maximaal 59 miljoen euro werd door Everton afgewezen.

Volgens Manchester Evening News is Everton 'verbijsterd' dat Manchester United Yoro, die nog maar een jaar vastlag bij Lille, nu voor mogelijk zeventig miljoen euro heeft binnengehaald.

Het feit dat United 'makkelijk' zo veel geld op tafel heeft gelegd voor Yoro, terwijl een dergelijk bedrag nooit geboden werd bij Everton, is het in vereerde keelgat geschoten door the Toffees.

Manchester United was voordat Yoro tot topprioriteit nummer één gebombardeerd naast Branthwaite ook bezig met de komst van De Ligt. De club bereikte zelfs al een persoonlijk akkoord met de mandekker van Bayern München, dat vijftig miljoen euro verlangt. Dat bedrag is Man United te gortig en dus werd die transfer on hold geplaatst.

Nu Yoro binnen is, wil Man United zich alsnog focussen op de komst van Branthwaite en De Ligt. Het is de vraag of de club tot een akkoord zal komen met Bayern, waar De Ligt nog een contract heeft tot medio 2027. Ook de transfer van Branthwaite naar Old Trafford is nog geen uitgemaakte zaak, zeker nu Everton weet dat Man United de transfer van Yoro relatief snel completeerde.

