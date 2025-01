'Manchester United denkt eraan om Alejandro Garnacho te ruilen tegen speler van Chelsea'

Chelsea en Manchester United overwegen een ruildeal, zo meldt transferjournalist Florian Plettenberg. Daardoor zou Christopher Nkunku (27) naar Old Trafford kunnen verhuizen, terwijl Stamford Bridge het nieuwe podium voor Alejandro Garnacho (20) zou worden.

Het idee om de twee Premier League-spelers te ruilen is in de afgelopen maand op tafel gelegd. Mogelijk voeren Chelsea en Manchester United in de laatste week van de winterse transferperiode nieuwe gesprekken over een ruildeal.

Transfergoeroe Fabrizio Romano en journalist Rob Dawson van ESPN bevestigen het gerucht van Plettenberg. Zij schrijven echter wel dat de gesprekken zich niet in de afrondende fase bevinden.

Garnacho en Nkunku zitten als wisselspelers in hetzelfde schuitje, waardoor een nieuwe omgeving mogelijk uitweg kan bieden. De Argentijn ligt in Manchester nog tot medio 2028 vast. Het contract van de Fransman loopt tot medio 2029 in Londen.

Volgens het Duitse Transfermarkt zijn beide spelers rond de 50 miljoen euro waard. Het is onbekend of een van de twee clubs geld zou moeten bijleggen bij een eventuele ruildeal.

Garnacho kwam dit seizoen 1.847 minuten in actie namens Manchester United, verdeeld over 33 optredens. Daarin was hij goed voor 8 doelpunten en 5 assists. Het rendement van Nkunku ligt een stuk hoger.

De Franse international speelde 1.180 minuten, verdeeld over 28 wedstrijden. Nkunku wist dertien keer te scoren en gaf vier assists.