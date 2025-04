'Manchester United contacteert opvolger van André Onana met vertrekclausule in contract'

Manchester United is ‘met man en macht’ op zoek naar een vervanger van André Onana, zo verzekert COPE. Volgens de Spaanse berichtgeving hebben the Red Devils een geschikte kandidaat gespot in LaLiga.

Onana’s plekje onder de lat op Old Trafford is lang geen zekerheidje meer. De Kameroener werd eerder deze maand buiten de selectie voor het Premier League-treffen met Newcastle United (4-1 nederlaag) gehouden, nadat hij enkele dagen eerder tweemaal opzichtig de fout inging tegen Olympique Lyon in de Europa League (2-2).

Tijdens de return tegen de Fransen (5-4 winst na verlenging) verscheen Onana weer tussen de palen, maar zijn reputatie heeft klaarblijkelijk onherstelbare schade opgelopen. Manchester United zoekt een vervanger en vindt deze mogelijk in Spanje.

De halvefinalist in de Europa League heeft zich volgens COPE gemeld bij Espanyol, waar Joan García een geweldig seizoen doormaakt. De 23-jarige sluitpost is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Catalanen en is sinds de tweede helft van vorig seizoen de eerste keus onder de lat.

“In Manchester zoekt men met man en macht naar een alternatief voor de veelbesproken André Onana”, weet het Spaanse radiostation. Espanyol zou zich al hebben neergelegd bij een vertrek van García.

Dat laatste gegeven heeft vooral te maken met de afkoopsom in het contract van de talentvolle keeper. García mag voor een vast bedrag van 25 miljoen vertrekken. Later in de transferperiode kan dit bedrag oplopen tot dertig miljoen, wat ook gebeurt als de doelman wordt opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal.

García beschikt bij Espanyol over een tot medio 2028 lopende verbintenis. De rivaal van FC Barcelona hoopt naar verluidt zijn vaste sluitpost nog één seizoen te kunnen behouden, bijvoorbeeld door de kopende club te vragen García voor een jaar uit te lenen.