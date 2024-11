Manchester United bevestigt komst van Rúben Amorim; Ruud van Nistelrooij blijft komende week eindverantwoordelijke

Rúben Amorim is definitief de nieuwe trainer van Manchester United, zo maken the Red Devils bekend via de officiële kanalen. De 39-jarige oefenmeester komt over van Sporting Portugal en tekent een contract tot medio 2027 op Old Trafford, met de optie op nog een jaar. De Portugees begint op 11 november met zijn klus in Manchester.

Ruud van Nistelrooij zal de eindverantwoordelijke blijven totdat Amorim van start gaat. Wat er daarna met de Nederlandse oud-spits en bijvoorbeeld assistent-trainer René Hake gaat gebeuren, wordt niet duidelijk.

Al snel na het ontslag van Erik ten Hag werd bekend dat Manchester United alle pijlen richtte op Amorim, die in het voorjaar ook al interesse genoot van onder meer Liverpool. The Mancunians activeerden deze week de afkoopclausule in het contract van de Portugees bij Sporting. Dat kostte Manchester United elf miljoen euro, zo maakt Sporting vrijdagmiddag bekend.

Van Nistelrooij zat woensdagavond als eindverantwoordelijke op de bank op Old Trafford. Toen werd er met 5-2 gewonnen van Leicester City in de EFL Cup. De Nederlander zal ook de verantwoordelijkheid dragen tijdens de thuisduels met Chelsea, PAOK Thessaloniki en opnieuw Leicester van volgende week. Een dag na die laatste wedstrijd begint Amorim. Hij maakt zijn debuut op bezoek bij Ipswich Town.

De in 2020 bij Sporting aangestelde Amorim veroverde onder meer tweemaal de landstitel, na jaren van droogte op kampioensgebied. Daarnaast werd driemaal beslag gelegd op de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi in Portugal. Ook werd de Portugese Super Cup éénmaal aan de prijzenkast in Lissabon toegevoegd.

Afgelopen zomer was de Portugees naast Liverpool ook nog in beeld bij West Ham United. Die clubs gingen uiteindelijk in zee met respectievelijk Arne Slot en Julen Lopetegui, waardoor Amorim bij Sporting bleef.

Zo is de opvolger van Ten Hag razendsnel gepresenteerd. De ex-trainer van Ajax kreeg maandagochtend de zak, waardoor er na ruim twee jaar een einde kwam aan zijn tijd als manager in Engeland. De teleurstellende prestaties van dit seizoen en het gebrek aan progressie in het vertoonde spel lagen ten grondslag aan het ontslag van Ten Hag, die in zijn Manchester United-periode twee bekers won.



