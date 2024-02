Manchester City zwijnt, maar komt dankzij Foden weer op een punt van Liverpool

Manchester City heeft zaterdagavond een moeizame zege in de Premier League geboekt. Op bezoek bij Bournemouth zorgde Phil Foden voor de enige treffer: 0-1. Door de overwinning komt de ploeg van manager Pep Guardiola weer op één punt van koploper Liverpool, Bournemouth blijft veertiende.

In het Vitality Stadium begonnen zaterdagavond twee Nederlanders aan de aftrap. Justin Kluivert mocht het andermaal bij Bournemouth laten zien, terwijl Nathan Aké bij de bezoekers zijn rentree in de basiself maakte. Guardiola koos er verder voor om Kevin de Bruyne en Jeremy Doku op de bank te posteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Erling Braut Haaland kreeg al vroeg de uitgelezen mogelijkheid om the Citizens op voorsprong te schieten. Na subtiel doortikken van Foden had de Noorse doelpuntenmachine een vrije schietkans, echter ging zijn schot rakelings langs de paal.

Het eerste wapenfeit van Bournemouth liet niet lang op zich wachten. Ex-AZ’er Milos Kerkez, een van de vele voormalig Eredivisie-spelers in de basiself bij the Cherries, probeerde het met een afstandsschot. Zijn zwabberbal kon met de nodige moeite door Ederson over de lat worden getikt.

City had het overwicht, maar wist dat niet direct om te zetten in veel uitgespeelde kansen. Toch zag Guardiola zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong komen, toen Mateo Kovacic Haaland inspeelde. De spits gebruikte zijn sterke lichaam om tot een schot te komen. Nadat Bournemouth-doelman Neto een rebound toe moest staan, was Foden er als de kippen bij om binnen te tikken: 0-1.

De bezoekers wilden direct doordrukken via Bernardo Silva, maar het geplaatste schot van de Portugees ging rakelings langs de linkerpaal. In het tweede bedrijf gooide Bournemouth de schroom van zich af.

Het leidde tot enkele hachelijke momenten voor het doel van City. Zo zag Marcus Tavernier zijn inzet vlak voor de doellijn weggewerkt worden door Rúben Dias. Luttele minuten later redde Ederson een kopbal van Dominic Solanke op de lijn. Enes Ünal en Luis Sinisterra konden Bournemouth met late invalbeurten ook niet meer helpen aan een zwaarbevochten gelijkspel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties