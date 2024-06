‘Manchester City wil interesse Real Madrid afweren door van Foden best betaalde Britse speler ooit te maken‘

Phil Foden kan een sterk verbeterd contract tegemoetzien bij Manchester City. The Citizens willen potentiële interesse van Real Madrid afweren en zijn daarvoor bereid een weeksalaris van 440.000 euro te betalen, schrijft The Sun. Foden zou daarmee de beste betaalde Britse speler ooit worden.

Het moet een contract worden dat alle records breekt in Engeland, zo zijn de voorzichtige geluiden bij The Sun. Manchester City wil de vleugelspeler belonen voor het beste seizoen uit zijn carrière en is daarvoor bereid om ver te gaan.

De landskampioen wil het salaris van Foden verhogen van 200.000 pond per week naar 375.000 pond per week. Foden zou zich daarmee tussen absolute grootverdieners als Erling Braut Haaland en Kevin De Bruyne nestelen.

De nieuwe deal moet voor aanvang van het nieuwe seizoen beklonken worden. Foden, die in 2022 voor het laatst zijn contract verlengde, ligt nog vast tot medio 2027 in het Etihad Stadium.

Foden werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot Premier League- en FWA-speler van het jaar en heeft al zes landstitels achter zijn naam staan, waarmee hij zijn status als een van de beste talenten van zijn generatie bevestigt.

In totaal wist de flankspeler in zijn nog prille carrière - hij is vorige maand 24 geworden - al vijftien prijzen te winnen. De eerstvolgende en misschien wel meest begeerde titel hoopt hij deze zomer in Duitsland op te halen.

Foden deed vrijdag de volledige negentig minuten mee bij Engeland in het teleurstellend verlopen thuisduel met IJsland. The Three Lions gingen verrassend met 0-1 onderuit in wat een feestelijke uitzwaaiwedstrijd had moeten worden.

