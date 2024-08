Manchester City staat op punt om Julián Álvarez voor ruim 80 miljoen te verkopen

Atlético Madrid is heel dicht bij het aantrekken van Julián Álvarez, zo verzekert journalist David Ornstein maandag. De onderhandelingen met Manchester City zijn in de afrondende fase beland. Ornstein verwacht dat het transferbedrag boven de 80 miljoen euro zal uitkomen. Álvarez wil graag tekenen bij Atlético, zo klinkt het.

De gesprekken zijn vorige week in een stroomversnelling beland, voegt Ornstein toe aan zijn berichtgeving. Mocht de deal definitief worden, dan verkoopt Manchester City de aanvaller voor het vijfvoudige van de transfersom van 17 miljoen euro die in januari 2022 werd betaald aan River Plate.

Ornstein verwacht dat Álvarez snel een persoonlijk akkoord bereikt met de leiding van Atlético. Na het vertrek van Álvaro Morata en Memphis Depay wilden de Madrilenen de aanvalslinie snel versterken. Afgelopen weekeinde werd Alexander Sørloth overgenomen van Villarreal.

PSG

Álvarez heeft een contractvoorstel ontvangen van Paris Saint-Germain, wist het Franse mediumzaterdag te melden. De aanvaller (24) wordt in Parijs gezien als de ideale opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Kylian Mbappé.

Het Franse medium wist tevens te melden dat Manchester City hoog in de boom wil zitten voor Álvarez en denkt aan een transfersom van tussen de 70 en 80 miljoen euro. Transfermarktexpert Fabrizio Romano wist begin juni al te melden dat Álvarez in de gaten werd gehouden door de technische leiding van PSG.

Álvarez lijkt echter te kiezen voor een vervolg in LaLiga. Dit heeft mede te maken met zijn rol op het tweede plan bij Manchester City. Erling Braut Haaland is de onbetwiste aanvalsleider en manager Pep Guardiola lijkt ook dit seizoen de voorkeur te geven aan de Noorse spits.

De in 2022 aangetrokken Álvarez kwam voor the Citizens tot 36 goals en 18 assists in 103 wedstrijden. De prijzenkast werd aangevuld met twee landstitels, de FA Cup, de Europese Supercup en het WK voor clubteams. Álvarez veroverde daarnaast in 2022 de wereldtitel met de Argentijnse ploeg.

