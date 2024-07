Manchester City meldt zich bij PSV met miljoenenbod op Jason van Duiven

Manchester City heeft een bod uitgebracht op PSV-spits Jason van Duiven (19), zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De City Football Group wil de talentvolle spits kopen en direct stallen bij het Belgische Lommel SK.

Van Duiven ligt bij PSV nog tot medio 2026 vast en is volgens Transfermarkt1 miljoen euro waard. De in Engeland gevestigde holding is bereid verder te gaan, weet Elfrink. “Van Duiven staat wel open voor de stap naar de City Group, die naar verluidt iets meer dan 2 miljoen euro over heeft voor de aanvaller. Daarbij zit ook een aantal bonussen. PSV wil echter nog meer, zo stellen bronnen.”

Ondanks een teleurstellende uitleenbeurt aan Almere City heeft Van Duiven over interesse niets te klagen. “Het talent is enorm gewild op de transfermarkt en veel Eredivisie-clubs volgen hem al meerdere jaren. Ook vanuit de topclubs in de Keuken Kampioen Divisie is heel veel belangstelling voor Van Duiven, die meer speeltijd wil om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen”, aldus Elfrink.

In de hoofdmacht van PSV heeft Van Duiven volgens Elfrink weinig perspectief, door de aanwezigheid van Luuk de Jong en Ricardo Pepi. “Bij Jong PSV kan Van Duiven wel spelen, maar dat gebeurt niet altijd in de punt. Dat is wel de positie waarop hij zich het meest thuis voelt.”

Van Duiven speelde in het afgelopen half jaar op huurbasis voor Almere City. In 326 minuten, verdeeld over 14 optredens, kwam de spits niet tot scoren. Namens Jong PSV was hij eerder goed voor 21 doelpunten en 4 assists in 48 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Duiven stond altijd te boek als een van de grootste aanvallende talenten in de jeugdopleiding van PSV, maar staat ervoor open om zich te voegen bij de City Football Group. Bij promovendus Lommel zou Van Duiven vlieguren kunnen maken op het hoogste niveau van België.

