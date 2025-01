Manchester City kruipt door het oog van de naald en plaatst zich voor tussenronde van Champions League

Manchester City is woensdagavond door het oog van de naald gekropen. De kampioen van Engeland moest winnen van Club Brugge om zich te plaatsen voor de tussenronde en maakte het nog even spannend. Na een 0-1 achterstand in de eerste helft kwam de ploeg via doelpunten van Mateo Kovacic, Joel Ordóñez (eigen doelpunt) en Savinho alsnog het lek boven: 3-1. City eindigt dankzij de overwinning als 22e en heeft zich geplaatst voor de tussenronde. Brugge verloor maar is desonadanks door naar de tussenronde. De club plaatste zich als 24e. Ook Paris Saint-Germain is door naar de tussenronde dankzij een 0-4 overwinning op VfB Stuttgart. Laatstgenoemde club is uitgeschakeld.



Het was vlak voor de aftrap nog even spannend of het duel wel op tijd zou kunnen aanvangen. De fanshop bij het stadion stond in de brand en de vlammen sloegen eruit. Toch kon de wedstrijd, ondanks dit voorval, op tijd beginnen.

Na een kwartier spelen dacht Manchester City op voorsprong te komen in het eigen Etihad Stadium. Na een vlotlopende aanval ontving Ilkay Gündogan de bal in het strafschopgebied van de Belgen en rondde vervolgens keurig af. Het doelpunt werd echter al vrij snel afgekeurd wegens buitenspel.

Vlak voor rust kwamen the Citizens nog dieper in de problemen. Ferran Jutglà kwam door aan de linkerzijde van het veld. De Spanjaard gaf vervolgens een lage voorzet op Raphael Onyekida, die in één keer uithaalde en zo Ederson passeerde.

Het doelpunt van Brugge kwam ook niet uit de lucht vallen, voorafgaand aan de treffer van Onyekida moest Manuel Akanji al met zijn gezicht een gevaarlijke poging blokken. Ook Ardon Jashari besloot zijn geluk te beproeven met een schot van afstand. Zijn poging werd echter gekeerd door Ederson.

Na rust leek City de schade snel te herstellen. John Stones had de bal vanuit een hoekschop vrij voor het inkoppen, maar zag zijn poging vlak langs de paal stuiteren. Enkele minuten later was het alsnog raak. Kovacic dribbelde een heel eind richting het strafschopgebied van Brugge en schoot vervolgens raak in de linkerbenedenhoek: 1-1.

Met een uur spelen achter de rug kwam de ploeg van Pep Guardiola dan toch op voorsprong. Josko Gvardiol gaf de bal op goed geluk laag voor, waarna het leer via Ordóñez achter doelman Simon Mignolet verdween: 2-1.

Even later had Savinho de ideale mogelijkheid om de wedstrijd in het slot te gooien. De Braziliaan kon de bal van buiten de zestien inschieten terwijl Mignolet al gepasseerd was, maar Brandon Mechele lette goed op en knalde de inzet van de lijn. Enkele minuten later was de voormalig speler van PSV alsnog trefzeker. Stones bereikte hem met een crosspass, waarna hij oog-in-oog met de doelman niet faalde.

VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain 1-4

Paris Saint-Germain had een overwinning hard nodig in deze laatste speeldag van de Champions League. De ploeg uit Frankrijk vloog uit de startblokken. Na zes minuten spelen werkte Barcola de bal uit een hoekschop bij de tweede paal binnen.

Luttele minuten later verdubbelde de Parijzenaren de voorsprong. Na een geweldige redding van Gianluigi Donnarumma counterde PSG razendsnel naar de andere kant van het veld, waar Ousmane Dembélé de bal van dichtbij binnentikte na een voorzet van Barcola: 0-2.

Nog voor rust wist de ploeg van Luis Enrique er zelfs 0-3 van te maken. Dembélé kreeg de bal aangespeeld aan de zijkant van het strafschopgebied en pegelde vervolgens snoeihard raak in de lange hoek.



In het tweede bedrijf wist Dembélé zelfs zijn hattrick compleet te maken. De Fransman knalde de bal van buiten de zestien hard in de bovenhoek. Het betekende de tweede hattrick in zijn carrière. Een kwartier voor tijd maakte die Schwaben nog wel een eretreffer. Willian Pacho werkte een lage voorzet in eigen doel.