Manchester City hoeft zich amper in te spannen om ruim van Slovan Bratislava te winnen

Manchester City heeft kinderlijk eenvoudig afgerekend met Slovan Bratislava. De ploeg van manager Pep Guardiola leidde dankzij treffers van Ilkay Gündogan en Phil Foden al na een kwartier met 0-2 in Slowakije. Na rust maakte Erling Braut Haaland er al snel 0-3 van en tekende James McAtee voor de vierde en laatste treffer van de avond: 0-4.

Bij Manchester City kreeg Foden weer eens een kans vanaf de aftrap. De creatieveling begon mede door een blessure nog niet vaak in de basis bij de landskampioen van Engeland. Sávio, Jérémy Doku en Erling Braut Haaland completeerden de aanval. Op het middenveld was Matheus Nunes de vervanger van Rodri, die dit seizoen niet meer in actie komt door een zware knieblessure.

Na een prima actie van Vladimír Weiss, de zoon van de trainer, kreeg Marko Tolic binnen twee minuten een prima schietkans. Hij schoot net naast en uit de eerstvolgende aanval liet ook Haaland zich gelden, maar de Noor wist net niet af te ronden. Toch kwamen the Citizens al snel op voorsprong. Een volley van Sávio werd nog gekraakt, maar dat gold niet voor de daaropvolgende poging van Gündogan: 0-1.

Na nog geen kwartier spelen kwam Man City ook op 0-2. Doku stond aan de basis van de treffer door met een dribbel de nodige ruimte te creëren. Met zijn goede aanname legde Foden de bal klaar voor zijn linker en werkte hij af in de verre hoek.

Doku speelde een absolute hoofdrol in de eerste helft. Allereerst had de Rode Duivel nog een assist kunnen bijschrijven, als het schot van Rico Lewis overtuigender was geweest. Doku probeerde het vlak daarna zelf, en had de pech dat zijn gekrulde schot precies op de kruising belandde. Het zat ook Foden niet mee, toen zijn inzet op tegen de paal terechtkwam.

De doelen in Slowakije leken een paar centimeter te klein te zijn voor de manschappen van Guardiola, die zag dat zijn ploeg voor de derde keer in korte tijd het aluminium trof. Ditmaal was Gündogan de ongelukkige: de middenvelder zag zijn streep op de lat belanden.

Een klein kwartier na rust werd Haaland de diepte ingestuurd door Rico Lewis. De Noor omspeelde Takac en schoof met rechts binnen: 0-3. Daarmee had de Scandinavische superspits zijn eerste Champions League-goal van het seizoen te pakken.

Diep in de tweede helft werd het ook nog 0-4. Foden gaf met veel gevoel mee aan McAtee, die overtuigend uithaalde in de korte hoek.