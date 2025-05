Manchester City blameert zich met teruggekeerde Haaland tegen Southampton

Het was een tegenvallende zaterdag voor Manchester City. De nummer drie in de Premier League verspeelde dure punten tegen hekkensluiter Southampton: 0-0. Erling Haaland keerde na twee maanden blessureleed terug bij the Citizens, maar kon ook het verschil niet maken.

Manchester City was dominant in balbezit in de eerste helft, maar echt grote kansen bleven uit. Met name Kevin De Bruyne en Phil Foden moesten zorgen voor de aanvallende impulsen bij de bezoekende ploeg. Doelpunten werden echter niet genoteerd in de eerste 45 minuten aan de Engelse zuidkust.

Ook de teruggekeerde Haaland kon het verschil niet maken bij Manchester City, dat na rust verwoede pogingen deed om de hatelijke nul van het scorebord te krijgen. Pep Guardiola besloot halverwege om Jérémy Doku in te brengen, in een poging om meer aanvallen af te dwingen tegen het stugge Southampton.

De tijd tikte weg in het nadeel van Manchester City en Southampton ging steeds meer geloven in een goed resultaat. De degradant zocht zelfs brutaal de aanval op en de bezoekers wisten dat er het nodige werk moest worden verzet om alsnog te winnen.

Manuel Akanji leek Manchester City dan eindelijk op 0-1 te brengen, ware het niet dat Aaron Ramsdale met een prachtredding op de proppen kwam. Enkele minuten later legde Haaland de bal perfect neer voor inkomende mensen, maar een teen van een Southampton-speler voorkwam erger voor de thuisclub.

Ondertussen brak het laatste kwartier aan en had Manchester City de hechte muur van de hekkensluiter nog niet geslecht. Foden en Rico Lewis maakten plaats voor Nico O'Reilly en Savinho. Guardiola deed er in ieder geval alles aan om de zege binnen te slepen.

In de laatste tien minuten vond een ware belegering plaats voor het doel van Southampton. Het leverde Manchester City echter niet de zo gewenste 0-1 op, zeker ook niet omdat Omar Marmoush de lat raakte in blessuretijd.