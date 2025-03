'Man van 7,5 miljoen' mag interlandswitch naar Nederland maken: 'Of ik daarvoor opensta?'

Diego Coppola heeft zeven interlands voor Jong Italië achter zijn naam staan, maar kan ook voor Nederland uitkomen. De 21-jarige verdediger van Hellas Verona heeft een Nederlandse moeder en zou de switch naar Oranje nog mogen maken. Coppola weet nog niet of hij dat zou doen, mocht hij in de toekomst de kans krijgen.

De mandekker speelde vrijdagavond negentig minuten mee met Jong Italië tijdens de wedstrijd tegen Jong Oranje. Na afloop van dat duel wordt Coppola door ESPN gevraagd naar een eventuele overstap naar Oranje in de toekomst.

“Ik versta Nederlands nog een klein beetje, maar ik spreek liever Engels”, begint de rechtspoot lachend. “Mijn moeder komt uit Nederland. Ze is daar geboren en kwam later naar Italië. Mijn familie komt ook uit Nederland. Het is een geweldig land.”

“Ik vind het leuk om erheen te gaan”, vervolgt Coppola. “Ik was er een paar dagen geleden, omdat mijn opa is overleden. Ik was bij de uitvaart. Ik ging er vaker heen toen ik nog klein was. Toen had ik meer tijd. Als ik de kans heb, ga ik ernaartoe. Ik vind het heel leuk om naar Nederland te gaan.”

De verdediger mag nog switchen naar een interlandcarrière bij Nederland. “Het is niet mijn keuze. Als ik gebeld word, zou ik daar heel blij mee zijn. We zullen zien. Of ik opensta voor een interlandcarrière bij Nederland? Dat zien we wel, ik weet het niet. Ik voel me een Italiaan. Ik ben half Nederlands, maar ik ben geboren en getogen in Italië. Ik spreek niet eens heel goed Nederlands. We zien het wel.”

Coppola speelt al jaren bij Verona, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De teller staat inmiddels op 77 wedstrijden in de hoofdmacht. De 1,93 meter lange Italiaan is een vaste waarde in het elftal en ligt nog tot medio 2027 vast. Volgens Transfermarkt is hij 7,5 miljoen euro waard.