'Man van 150 miljoen' wil vertrekken en kan naar Bayern München, Real Madrid, Manchester City en Arsenal

Florian Wirtz staat er goed op in vrijwel de gehele Europese top. De Duitse middenvelder wil in de zomer van 2025 vertrekken bij Bayer Leverkusen en kan volgens Christian Falk van BILD in ieder geval kiezen uit Arsenal, Bayern München, Real Madrid en Manchester City.

De club die met de 21-jarige Wirtz aan de haal gaat, zal wel behoorlijk diep in de buidel moeten tasten. Leverkusen hanteert namelijk een vraagprijs van 150 miljoen euro.

Daarmee moet zijn tot de zomer van 2027 lopende contract worden afgekocht. Die Werkself realiseert zich dat Wirtz niet veel langer te behouden is voor de club en is dus bij het juiste bedrag bereid mee te werken aan een vertrek.

Vooralsnog staat het toptalent gewoon nog onder contract bij Leverkusen, waar hij ijzersterk is begonnen aan het seizoen. Zeven wedstrijden leverden vooralsnog zes doelpunten en één assist op.

Vorige week was Wirtz nog van grote waarde tegen Feyenoord in de Champions League. Met twee doelpunten in De Kuip stond hij aan de basis van een gemakkelijke 0-4 overwinning voor Leverkusen.

Vorig seizoen was Wirtz ook al een uiterst belangrijke pilaar in het elftal van Xabi Alonso. Onder bewind van de Spanjaard won Leverkusen de Bundesliga en de DFB-Pokal, terwijl de Europa League-finale verloren ging tegen Atalanta (3-0).

In totaal speelde Wirtz, die in 2020 overkwam uit de jeugd van FC Köln, 159 wedstrijden voor Leverkusen. Daarin was hij goed voor 47 goals en 51 assists.