Man United gaat onderuit op Old Trafford: druk op Ten Hag neemt toe

Zaterdag, 16 september 2023 om 17:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:00

Manchester United heeft zaterdag zijn eerste thuisnederlaag geleden in de Premier League. De manschappen van Erik ten Hag kwamen tekort tegen Brighton & Hove Albion, dat op Old Trafford efficiënt met zijn kansen omsprong: 1-3. Opvallend genoeg gebeurde dat zonder doelman Bart Verbruggen, die na twee basisplaatsen weer op de bank terechtkwam bij Brighton. Voor Manchester United is het al de derde verliespartij dit seizoen in vijf wedstrijden, waardoor de druk op Ten Hag zal toenemen. United staat twaalfde. Brighton presteert net als vorig seizoen uitmuntend en staat derde.

Ten Hag moest door het ontbreken van Jadon Sancho en Antony, die beiden (voorlopig) tot persona non-grata zijn verklaard, puzzelen om een voorhoede te formeren. De coach besloot Bruno Fernandes op rechts te posteren en Christian Eriksen op 10. Marcus Rashford stond op links, terwijl Rasmus Højlund zijn basisdebuut maakte. Bij Brighton startten met rechtsback Joël Veltman en centrumverdediger Jan Paul van Hecke twee Nederlanders in de basis. Ansu Fati, die wordt gehuurd van FC Barcelona, maakte in de tweede helft zijn debuut.

Niet voor het eerst kwam vrijwel al het gevaar bij Manchester United van Rashford. De linkeraanvaller was Veltman al in de tweede minuut te slim af, maar stuitte vervolgens op een uitgestoken voet van Jason Steele. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en Brighton nam in de twintigste minuut de leiding. Een voorzet van Simon Adingra kon na een handig overstapje van Adam Lallana worden binnengeschoten door Danny Welbeck, die een verleden heeft bij United: 0-1.

Rashford bleef het proberen en raakte in de 34ste minuut na een nieuwe dribbel de kruising van het doel. Dat gebeurde via een blok van Veltman, die zich nog net voor het schot kon werpen. Vlak voor rust dacht United op gelijke hoogte te komen. Rashford haalde ditmaal de achterlijn en bood Højlund een intikker, maar de bal bleek bij de VAR-check centimeters over de lijn te zijn geweest: geen geldig doelpunt.

Na rust schoot Rashford opnieuw uit de startblokken, maar ditmaal eindigde zijn dribbel met een schot in het zijnet. Brighton sloeg aan de overzijde direct toe. Pascal Groß stuurde Lisandro Martínez met een schijntrap volledig het bos in en vuurde van een meter of elf binnen: 0-2. United bleef de aanval zoeken, maar in de 71ste minuut werd het nog erger. João Pedro schoot prachtig raak uit een voorzet van Tariq Lamptey: 0-3.

De strijd was daarmee niet gestreden, want invaller Hannibal maakte er met een prachtig afstandsschot direct 1-3 van. Het was het eerste doelpunt van de Frans-Tunesische jongeling in het shirt van United. Ten Hag gooide in de slotfase alles op de aanval, maar dat leidde voornamelijk tot kansen voor Brighton. Fati kreeg de bal in blessuretijd in alle vrijheid niet voorbij Onana, die knap redde.