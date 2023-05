Man United gaat na oliedomme handsbal Shaw diep in blessuretijd onderuit

Donderdag, 4 mei 2023 om 23:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:11

Manchester United heeft donderdagavond op de valreep een nederlaag geleden op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Lang leek het erop dat het duel in 0-0 zou eindigen, maar door een oliedomme handsbal van Luke Shaw en de daaropvolgende benutte penalty van Alexis Mac Allister won Brighton: 1-0. Door de nederlaag blijft de ploeg van Erik ten Hag op de vierde plek staan, met twee punten minder dan nummer drie Newcastle United. Brighton klimt naar plaats zes.

Ten Hag koos ervoor om het duel met Brighton te beginnen met vier andere namen dan afgelopen zondag tegen Aston Villa (1-0 winst). Aaron Wan-Bissaka, Fred, Antony en Anthony Martial verschenen aan de aftrap, wat ten koste ging van Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Jadon Sancho en Marcel Sabitzer. Ook Wout Weghorst begon op de bank. Aan de kant van Brighton ontbrak Joël Veltman, die afgelopen zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers (6-0 winst) in de tweede helft in tranen geblesseerd het veld verliet.

???? ?????? ?????????? ?????????????? ? In de slotseconden wint Brighton van Manchester United, dankzij een snoeiharde penalty van Mac Allister ???????? ? https://t.co/t1wiLS4t9o#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/TSdDrOJmtz — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 4, 2023

Al vroeg in de wedstrijd kregen beide ploegen een uitgelezen mogelijkheid op de openingstreffer. Eerst waren het de bezoekers die dicht bij de 0-1 waren, maar de poging van Antony ging naast. Twee minuten later speelde Victor Lindelöf de bal te zacht naar Wan-Bissaka, waardoor Kaoru Mitoma onderschepte en alleen op David de Gea af kon gaan. De Spaanse doelman bracht vervolgens redding met zijn hoofd. In het restant van de beweeglijke eerste helft waren de beste kansen voor the Mancunians, maar onder meer Marcus Rashford en Anthony Martial zagen hun inzetten gekeerd woorden door Brighton-goalie Jason Steele.

In de tweede helft domineerde Brighton grotendeels, maar aanvankelijk creëerde de ploeg weinig echte goede mogelijkheden. Twintig minuten voor tijd was Man United wel twee keer gevaarlijk: eerst bracht Steele redding op een geplaatst schot van Bruno Fernandes, enkele minuten later zeilde een uithaal van Casemiro over. In de slotfase was het vervolgens eenrichtingsverkeer richting het doel van De Gea en was Brighton twee keer heel dicht bij de 1-0. Solly Marsh (rakelings naast na lange solo), Mac Allister (goede redding De Gea op afstandsknal) en Moisés Caicedo (opnieuw redding De Gea) wisten echter niet meer tot scoren te komen. 0-0 leek de eindstand te worden, totdat Shaw na een corner in de absolute blessuretijd hands maakte en Mac Allister de toegekende penalty benutte.

De handsbal van Luke Shaw.