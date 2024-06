Man United en Liverpool volgen EK-deelnemer die voor 60 miljoen mag vertrekken

Zowel Manchester United als Liverpool houdt Gonçalo Inácio goed in de gaten, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 22-jarige centrale verdediger werd dit seizoen kampioen met Sporting Portugal, en mag nu dromen van een transfer naar de top van de Premier League.

“Manchester United en Liverpool hebben Gonçalo Inácio allebei in de gaten gehouden voorafgaand aan de zomerse transferperiode. Zijn vertrekclausule bedraag zestig miljoen euro”, aldus Romano op X.

Toch lijkt een transfer naar een van beide clubs nog allesbehalve zeker. Dat heeft er ook mee te maken dat men bij Manchester United volgens Romano nog niet helemaal zeker weet wat de transferplannen precies zijn.

“Bij Manchester United is men intern nog steeds aan het bespreken hoeveel centrale verdedigers ze willen halen. In ieder geval één rechtsbenige, dat is al zeker”, weet de Italiaan. The Red Devils zien met Raphaël Varane, die uit zijn contract loopt, in ieder geval een gewaardeerde kracht vertrekken.

Inácio is afkomstig uit de jeugd van Sporting en is al enkele jaren een vaste waarde in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen kwam de Portugees tot 49 officiële duels (4 goals, 1 assist), waarvan 42 als basisspeler.

Transfermarkt schat de waarde van de 1,86 meter lange linkspoot momenteel op veertig miljoen euro. Inácio heeft nog een contract tot medio 2027.

Bovendien maakt de zesvoudig international, die in maart vorig jaar zijn interlanddebuut maakte, deel uit van de EK-selectie van Portugal.

