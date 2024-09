Man met bijrol op het EK is nu met een hattrick de grote uitblinker bij Turkije

Turkije heeft maandagavond de leiding genomen in Groep 4 van League B in de Nations League. De ploeg van Vincenzo Montella werd tegen IJsland bij de hand genomen door Kerem Aktürkoglu. De aanvaller, die onlangs overstapte van Galatasaray naar Benfica, maakte alle drie de Turkse doelpunten: 3-1.

Turkije opende vrijdag de Nations League-poule met een 0-0 gelijkspel tegen Wales. Orkun Kökçü stond toen in de basis, maar begon tegen IJsland op bank. De geschorste Baris Alper Yilmaz, die rood kreeg tegen Wales, werd in de spits vervangen door Umut Nayir. Aktürkoglu moest het op het EK vooral stellen met invalbeurten, maar begon tegen IJsland weer eens in de basis.

Al in de tweede minuut was het raak voor de Turken. Aktürkoglu wist met de rug naar het doel weg te draaien in het strafschopgebied en plaatste de bal vervolgens beheerst binnen: 1-0.

IJsland staat bekend als kopsterke ploeg en maakte dat ook in Izmir waar. Victor Palsson kopte in de 37ste minuut feilloos binnen uit een hoekschop: 1-1.

Na rust werd Turkije opnieuw bij de hand genomen door Aktürkoglu. De linksbuiten ontving de bal op een meter of twintig van het doel en knalde die snoeihard de rechterhoek in: 2-1.

In de 58ste minuut dacht Aktürkoglu ook de 3-1 binnen te tikken na een goede pass van İrfan Can Kahveci, maar laatstgenoemde bleek buitenspel te hebben gestaan in de aanloop: geen goal.

De derde Turkse treffer viel twee minuten voor tijd alsnog. Een uitstekende steekpass van Arda Güler was prooi voor Aktürkoglu, die met een stiftje zijn hattrick voltooide: 3-1.