Man City heeft geen last van Nederlanders en plaatst zich voor finale WK

Manchester City heeft dinsdagavond zonder enige moeite afgerekend met Urawa Red Diamonds in de halve finale van het WK voor clubteams. Na een weinig spannende wedstrijd waarin de ploeg van Josep Guardiola negentig minuten lang de overhand had, bleken drie doelpunten genoeg voor de zege: 0-3. Namens de Japanse topclub kwamen Alex Schalk en Bryan Linssen als invallers in het veld. In de finale van het WK neemt City het op tegen Fluminense.

Guardiola moest het dinsdagavond stellen zonder topschutter Erling Braut Haaland. De Noor is herstellende van een voetblessure en moest toekijken vanaf de tribune. Julián Álvarez, normaliter de tweede keuze als spits, begon ook op de bank.

Dat betekende dat multifunctionele middenvelder Bernardo Silva de meest vooruitgeschoven man was aan de kant van City. Verder was er onder meer een basisplek voor Nathan Aké, terwijl Schalk en Linssen op de bank begonnen namens Urawa.

Hoewel City een duidelijk overwicht had in de eerste helft, zou het tot op slag van rust duren totdat de Engelsen op voorsprong kwamen. Een lage voorzet vanaf de rechterkant kwam gevaarlijk voor het doel van de Japanners. Verdediger Marius Höibraten probeerde weg te werken, maar schoot de bal in eigen doel: 0-1.

Waar City vlak voor rust pas het bal opende, wisten the Citizens al snel na de pauze de voorsprong te verdubbelen. Na een fraaie steekpass van Kyle Walker kon Mateo Kovacic alleen op doelman Shusaku Nishikawa af: 0-2.

De inmiddels ingevallen Schalk moest vervolgens toezien hoe City ook nog de 0-3 maakte. Uit een rebound belandde de bal voor de voeten van Silva. De Portugees schoot richting de verre hoek, maar zijn inzet werd van richting veranderd en was zo te machtig voor Nishikawa. Na de derde treffer kwam Linssen nog in het veld, maar de voormalig Feyenoorder kon de nederlaag van zijn ploeg niet meer voorkomen.

In de finale van het WK treft City het Braziliaans Fluminense, dat maandagavond met 2-0 te sterk was voor Al Ahly uit Egypte. De eindstrijd vindt plaats op vrijdag om 19:00 uur.

