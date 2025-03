Makkelie en Gözübüyük overgeslagen voor PSV - Ajax: 'Geef hem deze topwedstrijd'

De KNVB stelt maandagavond de scheidsrechter aan voor de topper tussen PSV en Ajax. Het lijkt te gaan om Danny Makkelie of Serdar Gözübüyük, maar voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende zou het verfrissend vinden als de voetbalbond qua arbiters eens over de grens kijkt.

''Waarom laten wij niet een paar keer jaar een grote buitenlandse scheidsrechter fluiten?'', oppert Van der Ende, die jarenlang op topniveau floot in de Eredivisie en Europa, maandag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Van der Ende schuift direct een kandidaat naar voren: ''Ik heb al eerder gezegd: stel bijvoorbeeld de Pool Szymon Marciniak per seizoen aan voor drie wedstrijden. En geef hem deze topwedstrijd in het Philips Stadion.''

Marciniak floot de WK-finale van 2022 tussen Argentinië en Frankrijk en is inmiddels een gevestigde naam bij de UEFA voor topduels in Europees verband. Van der Ende heeft de arbiter uit Polen hoog zitten en zou hem graag in Nederland aan het werk zien, maar ziet dat eerlijk gezegd niet snel gebeuren.

''Raymond van Meenen (hoofd scheidsrechterszaken KNVB, red.) is erg traditioneel ingesteld en zal het waarschijnlijk niets vinden'', verzucht de voormalig scheidsrechter uit Den Haag.

Van der Ende volgt het scheidsrechterskorps in Nederland op de voet en zag met lede ogen aan hoe Dennis Higler te werk ging tijdens Ajax - AZ. ''Het was exemplarisch voor wat er al geruime tijd mis gaat bij onze scheidsrechters.''

De gewezen arbiter verwacht niet dat Higler zondag fluit in Eindhoven. Ook Makkeli staat niet bovenaan zijn lijstje. ''Maar ik denk eerlijk gezegd dat de KNVB voor Gözübüyük gaat. Die lijkt er net iets beter in te zitten de laatste weken.''