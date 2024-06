Machteloze Santiago Gimenez zal balen na enorme afstraffing Mexico

Santiago Gimenez heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) een grote nederlaag geleden in het vriendschappelijke duel met Uruguay. De spits van Feyenoord, die pas in de 84ste minuut als invaller binnen de lijnen kwam, verloor uiteindelijk met 0-4. Darwin Núñez groeide met een hattrick uit tot grote man aan de zijde van Uruguay.

Bondscoach Jaime Lozano had in de basis van Mexico geen plek ingeruimd voor Gimenez. De aanvaller moest toezien hoe Guillermo Martínez in de punt van de aanval de voorkeur kreeg. Voormalig Ajacied Edson Álvarez begon daarentegen wel op het middenveld. Uruguay wist de ban al binnen zeven minuten te breken. Uit een rebound zorgde Núñez van dichtbij voor de 0-1. De marge werd vervolgens verdubbeld door Facundo Pellistri. De vleugelaanvaller stond vogelvrij na een pass van Brian Rodríguez en had de hoek voor het uitkiezen: 0-2.

Kort voor rust voerde Uruguay de score nog verder op. Ditmaal gaf Núñez de bal mee aan Maximiliano Araújo, liep zelf door, waarna hij al glijdend verantwoordelijk was voor de 0-3. Het slotakkoord was ook voor de aanvaller van the Reds. Pellistri omspeelde de Mexicaanse doelman Felipe Rodríguez en bood Núñez, die daarmee zijn hattrick binnen had, vervolgens een niet te missen kans: 0-4.

Gimenez kwam in de 84ste minuut binnen de lijnen, maar was in de korte tijd die hem gegund was niet in staat een eretreffer te maken. De aanvaller van Feyenoord speelde tot nog toe 26 interlands en begon pas 11 keer in de basis.

