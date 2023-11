Machlas deelt mooie Zlatan-anekdote bij Ajax: ‘Zo krijg je nooit een vriendin’

Vrijdag, 24 november 2023 om 14:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:44

Nikos Machlas kijkt met een trots gevoel terug op zijn periode bij Ajax. De Griekse oud-spits maakte in de zomer van 1999 voor circa 8,5 miljoen euro de overstap van Vitesse naar Amsterdam, maar kon de hoge verwachtingen vervolgens niet waarmaken.

Machlas was tussen 1996 en 2003 in het shirt van Vitesse en Ajax op de Nederlandse velden te bewonderen. In de jaargang 1997/98 won hij in Arnhemse dienst de Gouden Schoen door 34 keer in de Eredivisie te scoren. Bij Ajax vond hij echter een stuk moeilijker het net. Hij bleef uiteindelijk steken op 44 goals in 93 officiële wedstrijden.

“Ik heb een mooie tijd gehad bij Ajax, maar het werd niet helemaal wat ik ervan verwachtte en ook niet wat veel andere mensen hadden gehoopt”, zegt Machlas in gesprek met Voetbal International. “Ajax was toch heel anders voor mij dan Vitesse: een grote club met grote belangen, een ander speelsysteem en zware concurrentie. En dan heb je met extra druk te maken. Dat zullen de nieuwe jongens van nu ook ervaren. Zeker als je niet gewend bent om bij een topclub te spelen.”

Bij Ajax ondervond Machlas flinke concurrentie. Eerst van Shota Arveladze en later van Mido en Zlatan Ibrahimovic. “Uiteindelijk kregen zij de voorkeur van Co Adriaanse en daarna Ronald Koeman”, legt de Griek uit. “Ik heb achteraf nooit spijt gehad van mijn keuze om Vitesse te verlaten voor Ajax, al was er in de zomer van 1999 ook interesse van AC Milan en Bayern.”

Machlas zag Ajax als een mooie tussenstop naar de Europese top. “Ajax was altijd al een speciale club voor mij, ook omdat Marco van Basten er speelde. Ik was als tiener gek van hem. Ik heb hem later bij Ajax ontmoet toen hij stage liep en bij ons op het trainingsveld kwam. Dat vond ik heel speciaal.”

Machlas speelde uiteindelijk 2,5 seizoen bij Ajax en ging in zijn tijd in Amsterdam veel om met ploeggenoten André Bergdølmo, Cristian Chivu en Bogdan Lobont. De oud-prof denkt lachend terug aan een bezoek aan café Palladium aan het Leidseplein met een toen nog jonge Chivu en Ibrahimovic.

“Zlatan droeg witte sportsokken in zijn schoenen en Cristian Chivu en ik zeiden toen heel serieus: ‘Zlatan, dat ziet er niet uit. Denk je dat Nederlandse vrouwen jongens met witte sportsokken zien zitten? Zo krijg je nooit een vriendin hier.’ Hij haalde zijn schouders op, maar ging even later naar de wc en kwam terug met blote voeten in zijn schoenen, haha.”