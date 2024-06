Maatsen voltooit tijdens EK met Oranje zijn toptransfer van liefst 45 miljoen euro naar Aston Villa

Ian Maatsen gaat definitief naar Aston Villa, zo meldt Fabrizio Romano middels een karakteristiek 'here we go'-bericht op X. De linksback, die door Chelsea was verhuurd aan Borussia Dortmund, stapt voor 37,5 miljoen pond, omgerekend zo'n 45 miljoen euro, over naar de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Premier League.

Chelsea heeft toestemming gegeven aan Maatsen om de medische keuring te ondergaan. De Vlaardinger zal dat overigens wel gewoon in Duitsland doen, waar hij met het Nederlands elftal aanwezig is op het EK. Speelminuten zaten er nog niet in voor Maatsen, die met Nathan Aké een geduchte concurrent voor zich heeft.

De transfer van Maatsen naar Villa hangt al even in de lucht. Romano en David Ornstein van The Athletic meldden enkele dagen geleden al dat Chelsea, waar Maatsen momenteel nog tot medio 2026 vastligt, een akkoord had bereikt met Villa.

Villa betaalt omgerekend een kleine 45 miljoen euro om de Oranje-international los te weken. In Birmingham gaat Maatsen Champions League-voetbal spelen. De 22-jarige linkspoot stond afgelopen seizoen nog in de finale van dat toernooi met Borussia Dortmund, dat met 2-0 verloor van Real Madrid.

Dortmund huurde Maatsen afgelopen winter van Chelsea en maakte een dusdanig sterke indruk, dat hij vrijwel direct verzekerd was van een basisplaats bij die Schwarzgelben. Dortmund wilde Maatsen behouden, maar liet de deadline om de koopoptie te lichten lopen

De Duitsers hadden volgens Florian Plettenberg van Sky Sport niet de financiële middelen om die koopoptie te lichten en waren dan dus ook bij voorbaat kansloos om het bod van Villa, dat iets meer bood dan de koopoptie van Dortmund, minimaal te evenaren. Bij Villa lijkt Lucas Digne de voornaamste concurrent voor Maatsen te worden.

Maatsen stond sinds de zomer van 2018 onder contract bij Chelsea, dat hem overnam van PSV. Een echte doorbraak bleef lange tijd uit, maar als huurspeler maakte hij in het seizoen 2022/23 grote indruk bij Burnley, dat mede dankzij de Nederlander kampioen werd in de Championship. Maatsen speelde uiteindelijk zestien duels in de hoofdmacht van Chelsea.

