Maarten Stekelenburg laat zich uit over talentvolle Ajax-speler: ‘Hij heeft écht veel kwaliteit, maar speelt niet'

Maarten Stekelenburg vindt het jammer dat Jay Gorter niet speelt. De voormalig keeper denkt dat Gorter veel potentie bezit, zo vertelt hij bij Studio Voetbal.

“Ik heb hem twee jaar meegemaakt. Hij heeft echt heel veel kwaliteit, maar hij speelt niet…”, ziet Stekelenburg. “Hij is nu derde keeper, achter Pasveer en Ramaj.”

“Hij moet gewoon spelen, hij zit er nu een paar jaar en vorig jaar heeft hij zijn kans gekregen, maar raakte hij geblesseerd”, vervolgt de voormalig international.

Gorter zijn carrière bij Ajax kent veel up en downs. Aan het begin van vorig seizoen leek de 24-jarige keeper eindelijk door te breken, nadat Geronimo Rulli geblesseerd raakte. Na elf wedstrijden raakte Gorter echter zelf geblesseerd, waardoor Diant Ramaj zijn kans greep.

Deze zomer stond de derde doelman van Ajax in de belangstelling van verschillende clubs. sc Heerenveen had concrete interesse in Gorter en stelde een ruildeal met Andries Noppert voor. De doelman van Ajax besloot echter na een gesprek met trainer Robin van Persie af te zien van een overstap.

Gorter ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2026 vast. Ajax betaalde drie jaar geleden 1 miljoen euro om de sluitpost los te weken uit Deventer. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1,5 miljoen euro.

Gorter kwam de afgelopen jaren tot 15 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin kreeg de goalie liefst 30 tegentreffers, gemiddeld twee per wedstrijd. Slechts twee keer hield Gorter de nul in een officieel duel.