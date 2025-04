Maarten Martens zet Wouter Goes op de bank tijdens AZ - NAC Breda

Wouter Goes begint donderdagavond op de bank bij AZ tijdens het thuisduel met NAC Breda. De twintigjarige verdediger wordt vervangen door Maxim Dekker, die naast Alexandre Penetra in het centrum staat. Troy Parrott is er zoals eerder bekend werd helemaal niet bij wegens een blessure. Sven Mijnans zit net als Goes op de bank.

Rome Owusu-Oduro verdedigt zoals gewoonlijk het doel bij de Alkmaarders. De verdediging bestaat uit Denso Kasius, Penetra, Dekker en David Møller Wolfe.

Het middenveld wordt gevormd door Peer Koopmeiners, Kees Smit en Zico Buurmeester. Voorin moeten Ibrahim Sadiq, Mexx Meerdink en Ruben van Bommel voor het gevaar en de doelpunten zorgen.

Ernest Poku zit naast onder anderen Goes, Mijnans en Bruno Martins Indi op de bank. De Alkmaarders hopen de vervelende nasmaak van de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles weg te spoelen met een overwinning op NAC.

Als het aan Maarten Martens had gelegen, had AZ langer de tijd gekregen om te herstellen van de nederlaag tegen Kowet. “Ik vind het heel bizar dat je drie dagen na een bekerfinale een Eredivisie-wedstrijd moet spelen, terwijl er andere opties mogelijk zouden moeten zijn”, liet hij optekenen door Voetbal International.

“Het heeft mede te maken met Koningsdag en met politie-inzet”, wist Martens. De Alkmaarders kunnen voor even over nummer vijf FC Twente heen op de ranglijst, mocht er gewonnen worden van NAC. De Tukkers spelen later op de avond nog in eigen huis tegen PSV.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Koopmeiners, Smit, Buurmeester; Sadiq, Meerdink, Van Bommel.

Opstelling NAC Breda: Bielica; Valerius, Greiml, Mahmutovic, Kongolo, Kemper; Sowah, Balard, Leemans, Sauer; Ómarsson.