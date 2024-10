Maarten Martens wijst elf AZ'ers aan die Tottenham Hotspur moeten bestrijden

Maarten Martens heeft bekendgemaakt welke elf AZ’ers donderdagavond vanaf 21:00 uur gaan strijden voor een resultaat tegen Tottenham Hotspur. De Vlaamse oefenmeester kiest ervoor om geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van het verloren thuisduel met PSV (1-2). De wedstrijd in Noord-Londen is te zien op Ziggo Sport.

Rome-Jayden Owusu-Oduro staat onder de lat bij AZ, dat met dezelfde verdedigingslinie aantreedt als afgelopen weekend. Alexandre Penetra en Maxim Dekker vormen het centrum, terwijl Seiya Maikuma (rechts) en David Møller Wolfe (links) aan de zijkanten staan.

Op het middenveld geeft Martens andermaal de voorkeur aan Kristijan Belic boven Peer Koopmeiners. Aanvoerder Jordy Clasie is de controleur van dienst, terwijl Sven Mijnans met zijn creativiteit het nodige gevaar moet stichten.

Voorin kiest Martens ditmaal opnieuw voor Poku, waardoor Jayden Addai weer plaatsneemt op de bank. Martens moet enigszins puzzelen nu zijn vaste rechtsbuiten Ibrahim Sadiq geblesseerd is. Ruben van Bommel is de linksbuiten, terwijl Troy Parrott, die Tottenham afgelopen zomer verruilde voor AZ, in de spits staat.

AZ gaat bepaald niet door zijn beste fase van het seizoen. De Noord-Hollanders verloren hun laatste vier wedstrijden en op papier wordt het er tegen Tottenham zeker niet makkelijker op. "Deze tegenstanders in Europa dagen ons enorm uit, PSV deed dat zaterdag ook”, vertelde Martens woensdag op de persconferentie.

“Wij moeten ons daaraan aanpassen, dat niveau ook aantikken. We gaan morgen zien of we daar al stappen in hebben gezet. We moeten investeren, resultaten komen niet aanwaaien. We moeten blijven geloven in de speelwijze. We hebben goede spelers met de juiste kwaliteiten."

Opstelling Tottenham Hotspur: Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Bentancur, Maddison, Bergvall; Moore, Richarlison, Werner.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro: Maikuma, Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Belic, Mijnans, Clasie; Poku, Parrott, Van Bommel.