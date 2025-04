Lyrische Jan Boskamp hoopt dat Feyenoord snel toeslaat: 'Die is goed zeg, die gozer!'

Jan Boskamp heeft zondag genoten van het boeiende duel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles, dat in een 3-2 overwinning voor de Rotterdammers eindigde. De voetballiefhebber en groot Feyenoord-fan zag bij de bezoekers uit Deventer iemand een absolute hoofdrol vertolken.

''Weet je wie ik trouwens ook goed vind? Nauber, die Duitser'', is Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp lyrisch over Gerrit Nauber, de inmiddels 32-jarige en Duitse centrumverdediger van Go Ahead.

''Die is goed zeg, die gozer. Daar mogen ze eens even over gaan nadenken'', geeft de enthousiaste Boskamp als gratis advies mee aan trainer Robin van Persie en technisch directeur Dennis te Kloese.

Podcast-host Nicky van der Gijp wil concreet van Boskamp weten of hij Nauber echt als versterking ziet voor Feyenoord. ''Ja, als Dávid Hancko en weet ik het wie allemaal weggaan. Ik vind het echt een hele goeie'', herhaalt de analist dat hij Nayeber heel hoog heeft zitten.

''Hoe oud hij is weet ik niet, maar ik heb hem nu drie keer live gezien en ik vond hem echt weer heel goed spelen'', hoopt Boskamp stiekem dat de ervaren Nauber volgend seizoen het shirt van Feyenoord draagt.

Nauber is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Go Ahead. Voor de mandekker uit Duitsland staat de teller inmiddels op 111 wedstrijden namens de subtopper in de Eredivisie.

Go Ahead en Nauber maken een sterk seizoen door en doen het met de zevende plaats boven verwachting goed. Het seizoen kan helemaal een daverend succes worden als op 21 april wordt afgerekend met AZ in de finale van de TOTO KNVB Beker.