Lutsharel Geertruida begint tegen Heerenveen 'gewoon’ in basiself Feyenoord

Zaterdag, 16 september 2023 om 15:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:51

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met sc Heerenveen bekendgemaakt. Lutsharel Geertruida is fit genoeg om te starten en doet dat ook op de rechtsbackpositie. Ayase Ueda is nog herstellende van zijn blessure, evenals Bart Nieuwkoop. De wedstrijd begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther verdedigt het duel van Feyenoord. De Duitse sluitpost ziet een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer en Quinten Timber vormen het blok op het middenveld; Calvin Stengs staat op 10 achter spits Santiago Giménez. Igor Paixão (rechts) en Luka Ivanusec (links) zijn de vleugelspelers.

De interlandperiode bleek geen al te gelukkige voor Feyenoord. Nadat Geertruida geblesseerd afhaakte bij Oranje, overkwam Ayase Ueda hetzelfde bij Japan. De kwetsuur van de Aziaat is dusdanig serieus, dat nu al bekend is dat hij het Champions League-treffen met Celtic op dinsdag mist. Een hard gelag gezien de Europese schorsing van Giménez. "Bij Ueda is er natuurlijk wel extra teleurstelling", liet Slot weten. "Niet zozeer voor het weekend, hoewel het missen van elke speler vervelend is. Een van de redenen om zoveel geld uit te geven aan een spits was ook om de schorsingen van Santiago in de eerste twee wedstrijden op een goede manier op te vangen."

Waar Feyenoord de stijgende lijn heeft ingezet, geldt het tegenovergestelde voor Heerenveen. De Friezen verloren tegen zowel Sparta Rotterdam (2-3) als Go Ahead Eagles (3-1) en beëindigden die duels bovendien met tien man. Thom Haye en Charlie Webster zijn dan ook geschorst. Ook Feyenoord-huurling Patrik Wålemark is er nog niet bij. De Zweed zit in de eindfase van zijn revalidatie. Trainer Kees van Wonderen heeft ook positief nieuws mogen ontvangen, daar Osame Sahraoui en Sven van Beek weer fit zijn. Laatstgenoemde scheurde in januari zijn achillespees af, maar staat tegen zijn ex-club voor zijn Eredivisie-rentree. Vorig seizoen werd het 0-0 in De Kuip, mede dankzij een uitstekende Andries Noppert.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Giménez, Ivanusec.

Opstelling sc Heerenveen: Noppert; Hall, Van Beek, Van Ottele, Köhlert; Brouwers, Tahiri, Olsson; Nunnely, Nicolaescu, Sahroui.