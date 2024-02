‘Luka Modric neemt resoluut besluit over zijn toekomst bij Real Madrid’

Het heeft er alle schijn van dat Luka Modric aan zijn laatste maanden bij Real Madrid bezig is. De 38-jarige middenvelder komt dit seizoen lang niet aan zoveel minuten als hij zou willen en dus neigen de Kroaat en zijn werkgever naar een afscheid. Real Madrid zou zelfs al nadenken over een aankondigingsbericht over het vertrek. Dat is althans de lezing van Relevo.

Modric is dit seizoen veelal bankwarmer. De routinier, die beschikt over een aflopend contract, kon tot vorig seizoen nog rekenen op de nodige speeltijd, maar sinds de start van de huidige jaargang is hij in de pikorde gedaald. En dat terwijl Real Madrid dit seizoen meestal met vier middenvelders start.

Carlo Ancelotti geeft steevast de voorkeur aan andere opties. Zo kunnen Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde en Jude Bellingham dit seizoen op veel speelminuten rekenen in de Spaanse hoofdstad.

Zelfs als een aantal van die vier opties niet beschikbaar is, kiest Ancelotti vaak niet voor Modric. In het gewonnen Champions League-duel met RB Leipzig van dinsdag (0-1) moest Bellingham verstek laten gaan met een blessure en werd Tchouaméni centraal achterin geposteerd vanwege een gebrek aan centrumverdedigers.

Modric begon desondanks op de reservebank. Toen middenvelder Brahim Díaz na ruim tachtig minuten geblesseerd het veld moest verlaten, werd vleugelaanvaller annex wingback Lucas Vázquez ingebracht. Modric hield het gehele duel zijn trainingskledij aan.

In totaal kwam de 172-voudig international van Kroatië dit seizoen in 27 optredens, waarvan 12 als invaller, tot 1.374 speelminuten. Bellingham stond, ter vergelijking, bijna twee keer zo lang in het veld deze jaargang.

Modric verdedigt sinds de zomer van 2012 de kleuren van de Koninklijke, dat hem destijds voor 35 miljoen euro overnam van Tottenham Hotspur. Het is niet bekend waar Modric zijn carrière vervolgt indien hij Real Madrid achter zich laat. Afgelopen zomer werd de clublegende nog gelinkt aan een overstap naar Saudi-Arabië.

