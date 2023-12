Luis Suárez wordt in Miami herenigd met Lionel Messi; contractduur bekend

Dinsdag, 5 december 2023 om 20:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:35

Luis Suárez gaat zijn carrière zo goed als zeker vervolgen bij Inter Miami, zo melden onder meer Fabrizio Romano en David Ornstein. Volgens The Athletic gaat de Uruguayaan een contract voor één seizoen ondertekenen bij de club uit Florida.

Dat Suárez naar de Major League Soccer gaat, mag geen verrassing heten. De voormalig sterspeler van Ajax wordt al tijden gelinkt aan een vervolgstap naar de Amerikaanse competitie. Afgelopen week nam Suárez bovendien geëmotioneerd afscheid van de fans van Grêmio, de club waar hij 52 wedstrijden voor speelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Suárez kwam in die wedstrijden voor de club uit de Braziliaanse Série A tot 24 goals en 17 assists. De inmiddels 36-jarige Zuid-Amerikaan gaat in Miami herenigd worden met een flink aantal oud-ploeggenoten, die hij nog kent uit zijn tijd bij FC Barcelona: Jordi Alba, Sergio Busquets en Lionel Messi.

Met Messi, en Neymar, vormde Suárez jarenlang misschien wel het meest gevreesde aanvalstrio van Europa. Suárez speelde tussen 2014 en 2020 voor de Blaugrana en won in die tijd vier landstitels en eenmaal de Champions League.

Onzeker is nog wat Suárez gaat verdienen. Vanwege de zogeheten salary cap mogen slechts drie spelers boven een bepaald bedrag verdienen. Messi is veruit de best verdienende speler bij de club, gevolgd door Josef Martínez en Busquets. Die drie spelers zijn zogeheten designated players, wat inhoudt dat zij meer mogen verdienen dan het normale maximum.

Dat maximum lag in 2023 op 5,210 miljoen dollar. Omdat de club en trainer Gerardo Martino al hebben aangekondigd dat Martínez gaat vertrekken, komt er ruimte vrij voor Suárez om daar een vorstelijk salaris te innen. Mogelijk gaat Miami gebruik maken van van TAM, de 'Targeted Allocation Money'. Amerikaanse clubs krijgen namelijk 2,7 miljoen dollar (2,5 miljoen euro) aan 'Targeted Allocation Money' toegewezen. Dat geld kan gebruikt worden om designated players onder het salarisplafond te krijgen.