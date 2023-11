Louis van Gaal kan PSV-talenten niet inspireren tot grootse daden in Sevilla

Woensdag, 29 november 2023 om 15:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:11

PSV Onder 19 is woensdagmiddag tegen een nederlaag aangelopen in de UEFA Youth League. Onder toeziend oog van voormalig bondscoach Louis van Gaal werd met minieme cijfers verloren van de leeftijdsgenoten van Sevilla: 1-0. PSV zakt hierdoor naar de derde plaats in groep B en moet op de laatste speeldag dus winnen van Arsenal om Europese overwintering te bewerkstelligen. De Londense club verloor woensdag met 0-2 van RC Lens, dat de eerste plaats definitief in handen heeft.

Van Gaal, speciaal voor het jeugdduel vanuit Portugal afgereisd naar Sevilla, zag de thuisspelende ploeg al in de zeventiende minuut op voorsprong komen. Bakary Sow taxeerde een voorzet vanaf links heel goed in, torende boven de PSV-verdediging uit en kopte bij de tweede paal onberispelijk raak in de verre hoek: 1-0.

Een valse start dus voor PSV, dat zich in de eerste helft terug probeerde te knokken. Emir Bars was heel dicht bij de gelijkmaker voor de Eindhovenaren, maar helaas voor de bezoekers uit Nederland raakte de linksbuiten de paal. Een kleine achterstand dus voor PSV halverwege de ontmoeting op Spaanse bodem.

PSV probeerde het na rust wel, maar tot grote kansen leidde dat niet. Het was juist Sevilla dat heel dicht bij verdubbeling van de voorsprong was na 65 minuten spelen. Trainer Vincent Heilmann en zijn spelers haalden opgelucht adem toen een knal van Iván Salguero alleen voor doelman Roy Steur tegen de paal belandde.

De Eindhovense talenten zagen de tijd wegtikken en toonden daardoor meer aanvallende intenties. Met nog circa tien minuten op de klok kreeg Jordy Bawuah de gelegenheid om gelijk te maken, maar het lukte de invaller niet om raak te schieten, tot ongenoegen van hemzelf en zijn ploeggenoten. Ook Bars zag een inzet van dichtbij naast het doe vliegen.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad reageerde via X op de misser van Bawuah. "PSV was dicht bij de gelijkmaker in Sevilla, maar het lukte Bawuah niet om binnen te schieten. Opvallend dat enkele spelers soms ter aarde storten alsof ze net uit de opleiding ontslagen zijn en een paar seconden daarna lopen ze weer als jonge hindes."

Er werden acht minuten aan blessuretijd toegevoegd, maar dat was niet voldoende voor PSV om de nederlaag af te wenden. Ook het mee naar voren gaan van Steur haalde niets uit. De talenten uit Eindhoven zakken naar plaats drie en staan nu een punt achter nummer twee Sevilla. PSV weet dus dat het over twee weken tegen Arsenal moet winnen, om zo het avontuur in de Youth League te verlengen. Het reeds geplaatste Lens moet dan wel zien te winnen van Sevilla.